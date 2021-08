LIBERAL aprimora atendimento de leitores via WhatsApp

O Grupo Liberal aprimorou o atendimento aos assinantes, leitores e ouvintes pelo aplicativo de mensagens WhatsApp e, agora, a interação com a empresa está mais ágil e fácil. Para falar com qualquer setor do grupo, o interessado deve adicionar o número (19) 99277-4145 e iniciar a conversa, que será direcionada ao departamento responsável.

Falar com o Grupo Liberal está mais fácil, com número que reúne todos departamentos – Foto: Ernesto Rodrigues / O Liberal

Funciona assim: quem desejar falar com um dos setores do grupo, precisa abrir o chat na ferramenta de mensagens, encaminhar uma saudação e, ao receber um retorno da assistente virtual, que é enviado pelo sistema Central BotZap, deverá informar com qual setor deseja falar.

Dessa forma, a conversa será direcionada para a Redação do jornal, Rádio FM Gold, Rádio Clube AM, assinaturas, entregas, financeiro ou Clube Class.

Com pelo menos um mês de estudos por diretores e funcionários do grupo sobre a viabilidade de implantação, a instalação da nova tecnologia no atendimento ao público tem como objetivo capturar as informações de maneira precisa e encaminhar ao setor correto. Dessa forma, a população receberá um retorno mais rápido e eficiente.

“O objetivo da mudança é facilitar a comunicação com os departamentos. Com a nova ferramenta, teremos uma agilidade na interação com o público externo e teremos uma otimização de tempo” explicou o diretor comercial do Grupo Liberal, Fernando Giuliani.

Ele detalhou, ainda, que antes da automatização do processo e criação deste número de WhatsApp como o central da empresa, cada setor tinha um contato diferente na ferramenta com o público externo.

Muitas pessoas encaminhavam mensagem para redação, mas na verdade, gostariam de falar sobre entrega de jornais; ou entravam em contato com o comercial para registrar uma reclamação no bairro onde mora, sendo necessário transferir para o outro departamento.

“Demandava um tempo de todos os colaboradores da empresa. Há cerca de uma semana temos já usado o novo sistema de atendimento com o robô e já temos visto que temos alcançado nosso objetivo”, completou Giuliani.