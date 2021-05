LIBERAL, 69: visibilidade em todos os canais

Presente no dia a dia de milhares de pessoas, o LIBERAL completa, nesta terça-feira, 69 anos de história. Com toda essa visibilidade e audiência, o jornal se firmou, durante esse período, como um espaço onde as empresas podem dialogar com uma massa de leitores, ouvintes e internautas.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Ao anunciar com o Grupo Liberal, os empresários conseguem expor sua marca e seus produtos em diferentes meios de comunicação como jornal impresso, site, rádios, redes sociais e revistas.

“Através de tecnologia, experiência e alta capacitação do time de vendas, conseguimos mergulhar no negócio do cliente oferecendo uma solução completa de mídia, com foco total no resultado”, diz o gerente comercial Alexandre Catto.

A empresa oferece pacotes para contratação de campanhas multiplataformas. Ou seja, o anunciante pode divulgar sua empresa, simultaneamente, em todas as plataformas do grupo.

“Cada plataforma tem sua singularidade, e todas são extremamente importantes e relevantes para vender um produto ou serviço. O ideal é que o cliente consiga contratar todas. Apenas assim, ele utilizará 100% da nossa audiência qualificada”, afirma.

“O jornal, tanto fisicamente como digitalmente é uma potência com inúmeras possibilidades”, diz o diretor comercial Fernando Giuliani.

“Hoje são diversas formas e plataformas de negócios, seja no próprio portal, nas páginas impressas do LIBERAL, redes sociais, além é claro, das diversas revistas segmentadas produzidas pela nossa equipe que direciona o cliente ao seu público alvo”, acrescenta o diretor do grupo.

No meio de todas essas opções, existem os conteúdos patrocinados, como o Painel de Negócios, que é um texto publicitário produzido pela Redação do LIBERAL.

“Esse conteúdo é produzido por um jornalista, a partir de técnicas de redação e apuração, em parceria com o cliente, que pode sugerir como o conteúdo pode beneficiá-lo. A publicação é feita com o aval do cliente, e o leitor é informado de que se trata de um conteúdo pago”, explica o editor-executivo João Colosalle, que ressalta que o formato não tem vínculo com a produção editorial cotidiana do jornal.

O Painel de Negócios abre um leque de possibilidades para o anunciante do LIBERAL.

“O cliente tem a possibilidade de falar do seu negócio, de sua história, de suas conquistas, em forma de uma narrativa, que pode gerar empatia e engajamento com a marca. É uma abordagem muitas vezes diferente do que a publicidade convencional oferece”, acrescenta Colosalle.

Esses anúncios resultam numa interação não só com os assinantes do jornal e os ouvintes das rádios FM Gold (94.7) e Clube AM 580, mas também com todos que acessam o site do LIBERAL e seguem o veículo nas redes sociais.

O LIBERAL no seu e-mail: se inscreva na nossa newsletter

RESULTADO. O site do LIBERAL tem, em média, 1 milhão de usuários e 3,7 milhões de visualizações por mês. Nas redes sociais, há 214 mil seguidores no Facebook, 63 mil no Instagram, 8 mil no Twitter e 10 mil no TikTok. “Audiência qualificada, investimento justo, comprovação de resultado e credibilidade. O Grupo Liberal proporciona para nossos clientes excelência no atendimento e nos resultados”, reforça Catto.

Interessados em anunciar com o Grupo Liberal podem entrar em contato com a empresa pelo telefone 3471-0310 ou pelo WhatsApp, por meio do número (19) 99708-8831.

Jornal impresso

É o formato mais convencional e tradicional do grupo, lido por milhares de pessoas todos os dias. Permite anúncios de tamanhos e formatos diferentes dentro das páginas editoriais ou da seção de classificados do LIBERAL, assim como conteúdos patrocinados.

Revistas

Assim como no jornal, permite anúncios em formatos variados, mas muitas vezes ligada à temática da publicação. O Grupo Liberal publica, por exemplo, revistas segmentadas de arquitetura e construção, saúde, educação, casamentos, dentre outros temas.

Rádios

Tanto a FM Gold 94.7 quanto a Rádio Clube AM 580, duas rádios do Grupo Liberal, podem servir de espaço para chamadas comerciais, testemunhais ou patrocínios de programas, em um meio que é ouvido diariamente por milhares de moradores da região de Americana.

Site

Acessado por cerca de 1 milhão de usuários por mês, o site do LIBERAL (liberal.com.br) é, atualmente, uma referência em Jornalismo na região. Para a audiência, é possível anunciar com banners estáticos ou animados, além de conteúdos publieditoriais.

Redes sociais

Com forte presença no Facebook e no Instagram, o Grupo Liberal oferece hoje o alcance de sua audiência de quase 300 mil seguidores nas duas plataformas sociais para clientes anunciarem por meio de posts publicitários ou por meio de conteúdos patrocinados.

Painel de Negócios

É o principal formato de conteúdo patrocinado, produzido pelo LIBERAL em parceria com clientes. A produção, que pode ser uma espécie de reportagem ou a produção de um vídeo, é feita em conjunto e a publicação pode ocorrer de maneira multiplataforma.