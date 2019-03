Liberação de aguapés no Salto Grande pode prejudicar água

A eventual liberação de aguapés pelas comportas da represa do Salto Grande, como quer a CPFL Renováveis, pode comprometer a qualidade da água no ponto de captação de Americana, no Rio Piracicaba, segundo o promotor do Meio Ambiente, Ivan Carneiro Castanheiro. Ele recebeu a informação do próprio DAE (Departamento de Água e Esgoto) do município e disse que já a repassou à Cetesb (Companhia Ambiental do Estado de São Paulo).

Foto: João Carlos Nascimento/O Liberal

A CPFL Renováveis administra a represa, que está infestada de aguapés, plantas que, em excesso, comprometem a oxigenação do ambiente aquático e, consequentemente, a qualidade da água. Hoje, essas macrófitas são retiradas de forma mecanizada, por meio de barcos. Ano passado, a empresa pediu à Cetesb autorização para liberá-las por meio da abertura de comportas da represa (vertimento). A solicitação está em análise, mas o promotor disse que, informalmente, tem sido dito que o aval será concedido.

“Se o americanense hoje está preocupado com aspecto visual da represa, temos outras coisas pra nos preocupar, o grau da poluição também mas a própria consequência dessa macrófita liberada pro abastecimento”, afirmou o promotor, que já se posicionou contrário ao vertimento. Ele disse ter se reunido com a presidente da Cetesb anteontem para tratar da possibilidade de liberação via comportas.

O diretor do DAE, Carlos Zappia, afirmou que o relato ao MP foi feito com base em um evento ocorrido ano passado, em época de seca e rio baixo. Na ocasião, houve um vertimento, segundo Zappia, e as macrófitas se acumularam na frente da estação de captação. “Esse material ficou parado em frente a captação, formando um tapete verde”, contou.

Os problemas são dois, afirma o diretor do DAE: o primeiro é a própria dificuldade na captação, e o segundo é que o material cria uma superfície, e a água do rio abaixo das macrófitas entra em um processo de decomposição sem presença de oxigênio, o que diminui a qualidade.

Superintendente de Sustentabilidade da CPFL Renováveis, Fernando di Franco, que esteve na reunião realizada no CCL ontem, disse que a informação de que a liberação poderia causar problemas ao abastecimento não chegou à empresa.

Ele disse que a companhia espera o laudo da Cetesb. Segundo Franco, mesmo que a liberação por meio das comportas seja negada, é possível o controle dos aguapés para quem fiquem numa quantidade considerada razoável. O gerente da Cetesb em Americana, José Ferreira Assis, disse que o assunto está em análise.

Tratamento terciário de esgoto tem chances de sair do papel

O promotor Rodrigo Sanches Garcia, do Gaema, grupo do Ministério Público que atua especificamente nas questões ambientais, disse nesta sexta (01) que há acordos sendo costurados para que algumas cidades implantem, em médio prazo (algo entre quatro e cinco anos), o tratamento terciário de esgoto. Esse tipo de tratamento é considerado fundamental para acabar com o excesso de aguapés na represa do Salto Grande.

É que a solução terciária elimina o fósforo, elemento que é o principal responsável pela proliferação dessas plantas aquáticas que comprometem a qualidade da água. Hoje, a lei só exige o tratamento secundário. Mas a Cetesb pode cobrar o tratamento terciário em alguns casos, a partir da medição do nível de emissão de fósforo e da comprovação de que isso está comprometendo a qualidade do corpo d’água que recebe esses elementos – no caso, a represa americanense.

Para isso, a Cetesb (Companhia Ambiental do Estado de São Paulo) realiza atualmente um raio-x dos grandes emissores de fósforo, segundo Nelson Menegon, gerente da Divisão de Qualidade das Águas da companhia estadual. É esse diagnóstico que fornecerá o elemento legal que a Cetesb precisa para cobrar municípios para que implantem o tratamento mais avançado.

De acordo com Sanches, que participou do encontro no CCL, parte do esgoto de Campinas e de Valinhos deverá ter o tratamento terciário dentro de aproximadamente três anos. Ele também obteve informações de que a Sabesp estuda esse tipo de tratamento para Itatiba e Paulínia.