LibaCast #2: arquitetura, design, vida pessoal e revelações com Aquiles e Iara Kílaris

O casal Iara e Aquiles Kílaris são os entrevistados do segundo episódio do LibaCast, o novo videocast do LIBERAL. O bate-papo com a designer e o arquiteto foi ao ar nesta quarta-feira (23). Assista abaixo:

Durante a entrevista, o casal compartilhou um pouco sobre sua trajetória profissional e fez revelações pessoais sobre como se conheceram e os caminhos que percorreram até se tornarem um dos profissionais mais reconhecidos da região.

Conhecido por seu trabalho em curvas, Aquiles já escreveu livros, participou de documentários e, em breve, deverá contar sua história em um filme — uma revelação feita com exclusividade no LibaCast.

O casal Aquiles e Iara Kílaris com os apresentadores João Colosalle e Jucimara Lima durante entrevista ao LibaCast – Foto: Letícia Meneghel/Liberal

Com milhões de seguidores nas redes sociais, Iara começou a trabalhar com Aquiles ainda na adolescência e hoje projeta trabalhos tanto no Brasil quanto no exterior. “Eu vi nela um senso artístico”, comentou Aquiles ao recordar o início da carreira dela.

Repercussão do LibaCast

Segundo os apresentadores do LibaCast, ao longo da semana, eles receberam muitas manifestações positivas sobre o lançamento do videocast. “Recebi diversas mensagens de pessoas elogiando a iniciativa de levarmos mais conteúdo por outros canais e em novos formatos”, comentou João Colosalle, editor-executivo do LIBERAL e um dos apresentadores.

“Além dos elogios, muita gente bacana se dispôs a participar e também recebemos sugestões. Enfim, estamos animados”, acrescentou a colunista social Jucimara Lima.

Com episódios semanais de cerca de 50 minutos, o novo videocast do LIBERAL tem a proposta de oferecer ao público um conteúdo diferenciado, com bate-papos feitos com personalidades locais. Além dos episódios completos, disponíveis em áudio e vídeo no Spotify, YouTube e Facebook, os principais assuntos debatidos nas entrevistas estão sendo disponibilizados gradualmente em formato de cortes para o Instagram.

