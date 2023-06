Levy Fidelix vira nome de rua em Americana, no Jardim Quinta dos Romeiros

Homenagem ao fundador do PRTB foi aprovada pela câmara nesta terça-feira

Homenageado foi candidato à Presidência da República – Foto: Wilson Dias / Abr

A Câmara de Americana aprovou nesta terça-feira (6), em segunda e última discussão, um projeto de lei que dá o nome do falecido Levy Fidelix, fundador do PRTB (Partido Renovador Trabalhista Brasileiro) e ex-candidato à Presidência da República, à Rua 19 do Jardim Quinta dos Romeiros.

A proposta, de autoria do vereador Marschelo Meche (PL), recebeu 14 votos favoráveis. Os contrários foram Gualter Amado (Republicanos) e Professora Juliana (PT). Marcos Caetano (PL) e Vagner Malheiros (PSDB) estavam ausentes no momento da votação, e Thiago Brochi (PSDB), por ser presidente da Casa, não vota.

Segundo Meche, a esposa de Levy pediu a ele para que agradecesse aos colegas pela votação na primeira discussão.

Na exposição de motivos do projeto, o vereador diz que Levy foi um “grande líder nacionalista, renovador e conservador”. Também cita que ele teve 569 votos em Americana no ano de 2014, na disputa para presidente, e 76 em 2018, quando tentou o cargo de deputado federal.

Levy, que nunca venceu uma eleição, morreu em 2021, aos 69 anos, vítima de complicações relacionadas à Covid-19. Agora, para seu nome ser estampado na placa da Rua 19, falta a sanção do prefeito Chico Sardelli (PV).