Levando luz aos partos

Em março desse ano, o Senado aprovou um projeto de lei (3.946/2021) que regulamenta a profissão de doula. De origem grega, o termo “doula” significa “mulher que serve” e não poderia ser melhor aplicado, afinal, a função é justamente ajudar grávidas durante a gestação, no parto e após o nascimento do bebê.

Prestes a comemorar 20 anos na área, a psicóloga Denise Bueno, de 59 anos, a “Deny”, compartilha da mesma opinião do médico John Kennel, um dos primeiros estudiosos a identificar os benefícios da doula. Assim, ela também tem na ponta da língua a frase: “se doula fosse um remédio, seria antiético não receitar”.

Apaixonada pelo que faz, Deny contabiliza que já prestou apoio psicológico, conforto e suporte emocional para as mães de mais de 500 bebês. Segundo ela, sua história com a função começou de maneira aleatória, embora todos os caminhos a conduzissem para esse destino.

Em sua mala, a doula Deny carrega desde óleos essenciais até um rádio – Foto: Junior Guarnieri / Liberal

“Eu amei a minha gravidez, não passei mal, adorei minha barriga e até a cesárea foi boa para mim, até porque meu primeiro filho só está vivo por causa dela. Logo, como psicóloga, pensei em passar um pouco desse prazer para as gestantes, de uma maneira mais profissional. Assim, decidi procurar um curso que ensinasse as mamães a se prepararem para o parto. Esse foi o primeiro passo”, conta.

Depois dele, vieram muitos outros até que Deny se tornasse oficialmente a primeira doula a atuar no Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi, de Americana, em meados de 2002.

“Hoje as primeiras crianças que participei do parto já estão adultas e têm algumas que já são até pais”, comenta ela, que agora caminha para conduzir as segundas gerações.

“O termo usado atualmente é parto adequado, ou seja, o melhor parto para aquela mulher. Um parto onde essa mulher e esse bebê sejam respeitados em seus desejos. Até mesmo uma cesárea, desde que bem indicada, pode ser dita humanizada. Na grande maioria dos casos, a mulher pode e deve entrar em trabalho de parto, momento em que o bebê termina o amadurecimento dos pulmões, sistema neuromotor, gastrointestinal e imunológico. Para a mãe, a continuidade das contratações uterinas ajuda a prevenir a hemorragia pós-parto, que hoje é a maior causa de mortalidade materna no mundo.Um parto respeitoso não provoca traumas, e diminui consideravelmente o índice de depressão pós-parto” Denise Bueno, doula

Trajetória

Depois desse primeiro curso, Deny engravidou da segunda filha, montou um projeto para ministrá-lo em uma instituição de Santos, cidade onde morava na época, mas, por falta de experiência, acabou vetado. Assim, engavetou o sonho e algum tempo depois, quando estava quase colocando em prática, precisou se mudar com o marido e os dois filhos para Americana.

Assim que chegou, por indicação do próprio marido, Deny se voluntariou na Instituição Beneficente Socorristas Cristãs, que trabalhava justamente com gestantes.

Nesse período, quando aconteceu o “boom” da Internet, ela passou a participar de comunidades e fóruns sobre assunto e, em um determinado dia, uma pessoa comentou que ela “daria uma ótima doula”.

Imediatamente, Deny quis saber do que se tratava e procurou um curso.

Curiosamente, na época ela estava passando por um período financeiro conturbado, pois havia acabado de se mudar, as crianças eram pequenas, não estava trabalhando e também não queria pedir para o marido.

“Um dia estou em casa, toca o telefone, era minha mãe dizendo que iria me dar um dinheiro que tinha ganho em um processo antigo do meu pai. Paguei o curso e quando comecei, tive certeza que era aquilo que eu queria fazer”, lembra.

Emblemático e muito simbólico, o primeiro parto que ela acompanhou sem ser o dos próprios filhos e já como uma doula foi o de uma bebê chamada Vitória.

Já capacitada, Deny se ofereceu para acompanhar as gestantes da Socorristas Cristãs durante os partos no HM, em um projeto que ela chamou de Luz no Parto. Com a aprovação do presidente da gestão do hospital da época e apoio da equipe, ela começou o voluntariado, que dura até hoje.

“Fui aprendendo muito com o médicos, e fico feliz por fazer parte dessa história. Na verdade, dá um orgulho bem grande, porque em Americana não tinha oficialmente nenhuma doula e de repente o negócio começou a crescer”, recorda.

Em um mundo ideal

Apesar de existirem muitas profissionais na cidade, quando o assunto é trabalho voluntário, Deny explica que ainda falta muito. “Hoje somos em umas 10, trabalhamos em esquema de plantão, mas tem horas que não tem nenhuma lá. Os materiais que usamos acabam sendo comprados por nós mesmas”, diz.

Por essa razão, no momento, a luta é para conseguir tornar o grupo uma entidade, para que possam pleitear alguma verba. “Precisamos que alguém adote as doulas”, afirma.

Atualmente, mesmo não sendo um curso superior e nem mesmo técnico, o curso de doula consiste em uma capacitação profissional e vai muito além do que uma relação meramente comercial entre gestante e profissional. Além de trazer humanização para o parto, os benefícios para gestantes e bebês são incontáveis.

“O impacto do trabalho de uma doula em um parto é muito grande. Então, sinto que cada um desses bebezinhos é como se fossem um pouquinho meus”, finaliza.