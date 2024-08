Let’s Eat anuncia encerramento de atividades em Americana

Let’s Eat funcionava na Rua Primo Pícoli, no Jardim Girassol - Foto: Leonardo Matos/Liberal

A unidade do Let’s Eat Americana informou ter encerrado suas atividades. O fechamento do restaurante foi anunciado nesta quarta-feira (14), em postagem nas redes sociais, sem informações sobre o motivo.

“Agradecemos a todos os clientes que nos prestigiaram ao longo do tempo. Continuamos à disposição em nossas outras unidades para proporcionar a experiência única que é a marca registrada do Let’s Eat”, diz o comunicado, assinado pela Let’s Eat Franchising.

O local funcionava desde fevereiro de 2017, na Rua Primo Pícoli, no Jardim Girassol, e era a única unidade do Let’s Eat na RPT (Região do Polo Têxtil). Os restaurantes mais próximos ficam em Campinas, Limeira e Piracicaba.

A reportagem não conseguiu contato com os responsáveis pela unidade americanense.