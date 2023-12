Leoa Menina chegou ao zoológico de Americana após resgate em shopping de Indaiatuba

Leoa Menina estava entre felinos que chegaram ao Parque Ecológico de Americana em 2002 - Foto: Paulo Tibério/Liberal - 25/04/2002

A leoa Menina, cuja morte foi divulgada pelo Parque Ecológico de Americana nesta terça-feira (12), chegou ao zoológico após ser resgatada em um shopping de Indaiatuba, em abril de 2002.

Menina, que era um dos animais mais velhos do parque, morreu aos 21 anos no dia 3 de dezembro. Ela estava doente.

A estadia da leoa em Americana, entretanto, era para ser curta. Menina chegou ao parque no dia 18 de abril junto com outros dois leões – uma fêmea e um macho, todos entre três e quatro meses de idade -, depois que a Polícia Militar Ambiental apreendeu os animais em um shopping de Indaiatuba.

Os felinos faziam parte de uma exposição de animais domésticos e serviam de atrativo para que os visitantes tirassem foto com o compromisso de comprá-las em seguida.

Reportagem do LIBERAL na época relatava que os animais estavam debilitados e com ferimentos, mas em recuperação durante a quarentena no zoológico de Americana.

No boletim de ocorrência do caso, a polícia reportou que os filhotes foram encontrados em condições de insalubridade e estavam mal alojados. Não havia qualquer documentação de registro dos animais.

A leoa Menina – Foto: Prefeitura de Americana/Divulgação

Na época, a administração do parque sequer cogitava que os animais pudessem ser exibidos ao público, já que estariam apenas de passagem pela cidade.

No entanto, o leão macho acabou morrendo dias depois. A segunda felina foi enviada para um parque em São José do Rio Preto. Já Menina ficou em Americana por 21 anos.

Leoa tinha nódulo e problema na coluna

A felina era um dos animais mais velhos do zoológico e vivia junto do leão Nagan, que morreu em dezembro do ano passado. Em novembro, o parque também perdeu a tigresa Princesa, de 19 anos.

A administração informou que, em fevereiro deste ano, foi constatada a presença de um nódulo tumoral na região do tórax, durante avaliação de rotina e realização de exames.

“Além do tratamento da doença de coluna pelo qual Menina passava desde 2012, a equipe do Parque Ecológico intensificou o acompanhamento e os cuidados para com a leoa”, afirmou a prefeitura.

Segundo o parque, por se tratar de um animal idoso, e também pela dificuldade e risco de uma cirurgia, os profissionais optaram pelo tratamento paliativo e suporte do quadro clínico do animal, que se apresentava estável e sem sofrimento. Até então, a leoa tinha um comportamento adequado para sua idade e se alimentava normalmente, de acordo com o zoológico.

“No dia 2 de dezembro, Menina estava apática e não se alimentou como de costume, sendo constatado o óbito na manhã do dia seguinte, 3 de dezembro”.

A prefeitura informou que a necropsia foi realizada no Hospital Veterinário da FAM (Faculdade de Americana) pelos profissionais do Parque Ecológico, “onde foi vista alteração em linfonodos regionais, o que pode indicar ramificações do tumor e comprometimento de outros órgãos.”

Essa confirmação ocorrerá por meio de exames dos materiais coletados durante o procedimento e encaminhados ao Instituto Adolfo Lutz.

“Toda a equipe do Parque Ecológico, incluindo tratadores, biólogos, veterinários e demais funcionários, está sentida pela perda da nossa leoa Menina. Ao mesmo tempo, estamos cientes do dever cumprido, de que o animal sempre foi muito bem tratado, recebendo carinho e cuidados”, diz o secretário de Meio Ambiente, Fabio Renato de Oliveira.