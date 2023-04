Leoa, jaguatirica, macacos, pelicano: os animais mais idosos do Parque Ecológico

Parque conta hoje com cereca de 4000 animais e, entre tantos bichos, aqueles que possuem idade mais avançada necessitam de uma atenção maior

Macaco-aranha que vive no parque tem 34 anos - Foto: Junior Guarnieri - Liberal.JPG

O Parque Ecológico de Americana é um dos principais da RPT (Região do Polo Têxtil), com cerca de 400 animais sob seu cuidado. Entre tantos bichos, aqueles que possuem idade mais avançada em relação à expectativa de vida necessitam de uma atenção maior. Em entrevista ao LIBERAL, o diretor do parque, João Carlos Tancredi, destacou animais de quatro espécies que estão nesta situação.

Segundo ele, a leoa, a jaguatirica, a dupla de macacos-aranha e um pelicano estão entre os mais velhos do zoológico. Tancredi ressalta que, para elencar os mais idosos do parque, é necessário levar em conta a expectativa de vida que cada espécie possui.

“Tem animal que é antigo do parque e não é idoso, mas tem animal que não é tão antigo assim e que é idoso, porque tem que ver a expectativa de vida. O jabuti dura mais de 90 anos, então se tiver um de 60, não será idoso. Tem animal que tem uma expectativa de 15 anos, como o Leão, que com 15 já é idoso e com 20 já é mais que idoso”, explica.

A jaguatirica Erundina, de 19 anos – Foto: Junior Guarnieri – Liberal.JPG

Leoa Menina passou por avaliação recente na FAM – Foto: Marcelo Rocha – Liberal

Pelicano já ultrapassou em oito anos a expectativa de vida, de 20 anos – Foto: Junior Guarnieri – Liberal.JPG

A leoa Menina, que vivia junto com o leão Nagan, morto em dezembro, está com 21 anos. A expectativa de vida para a espécie, em cativeiro, é de 16 a 20 anos. Na natureza, o tempo de vida do animal é de 8 a 10 anos. Tancredi explica que os grandes felinos precisam passar por checapes, que estão sendo feitos através de um convênio com a FAM (Faculdade de Americana).

Em fevereiro, ela foi levada ao Hospital Veterinário da faculdade para a realização dos exames de rotina, que são feitos de três em três anos. O diretor comenta que Menina ficou anestesiada por oito horas e que a prática não é muito utilizada para evitar possíveis problemas.

“Esses animais, para serem manuseados, a maioria precisa de anestesia. Para dar anestesia, tenho que saber como está o coração. E para saber como está o coração, preciso dar a anestesia. Então ficamos com certo receio de anestesiar aleatoriamente e dar algo no animal”, explica.

Da relação de animais passadas à reportagem, a jaguatirica Erundina é a mais nova, com 19 anos. A expectativa de vida de sua espécie é de 20 anos. Existem, ainda, outros três animais que ultrapassaram a idade prevista: a dupla de macacos-aranha Tide e Olinda e um pelicano que não tem nome.

Os macacos possuem 34 anos cada um, estando quatro acima da longevidade prevista para a espécie. O pelicano, por sua vez, possui 28, ultrapassando a expectativa de vida de 20 anos.

Entre as principais dificuldades enfrentadas no cuidado desses animais, está a captura. Por natureza, eles fogem de quem os tenta pegar e o processo os irrita. Assim, os profissionais evitam ações que possam causar incômodo aos bichos. Tancredi afirma, por fim, que apesar de existirem limitações na mão de obra, o zoológico fornece todos os mantimentos necessários aos animais mantidos no local. *Estagiário sob supervisão de João Colosalle