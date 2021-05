Leitos com respiradores tem 91% de ocupação em Americana

Do total de 80 vagas, 73 estão ocupadas; os sete leitos disponíveis estão no Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi

Os leitos com respiradores nos hospitais de Americana, somando a rede pública e particular, têm taxa de ocupação em 91% nesta quarta-feira (19). Do total de 80 vagas, 73 estão ocupadas. Os sete disponíveis estão no Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi.

O Hospital Unimed tem 24 pacientes internados com respiradores. Os hospitais São Lucas e São Francisco registram, cada um, 15 pessoas internadas com respiradores.

Na comparação com terça-feira, houve redução de um paciente internado em respirador. Contudo, a taxa de ocupação cresceu de 89% para 91% pois o número de leitos totais caiu de 83 para 80.

“A quantidade de leitos disponíveis para UTI e enfermaria está oscilando dia a dia, conforme o remanejamento de leitos contingenciais de cada unidade hospitalar. Isto para que seja possível atender a demanda de pacientes, conforme a necessidade da assistência, tanto para Covid-19 como para outras urgências, emergências e agravos”, explicou a prefeitura.

As enfermarias para pacientes com coronavírus tem ocupação de 82% (de 72 leitos no total, 59 estão ocupados) nesta quarta-feira.

A maior ocupação nesse caso está no Hospital Municipal, que tem 90% dos leitos com pacientes. Do total de 30 vagas, apenas três estão disponíveis. São 13 internados no Hospital São Lucas, nove no São Francisco e 10 na Unimed.

No total, os quatro hospitais somam 132 internados. Após queda no começo de maio, as internações pelo coronavírus voltaram a subir em Americana.

Boletim informou uma morte e 141 novos casos

A Vigilância Epidemiológica informou 142 novos casos de coronavírus, dos quais infectado um faleceu.

A paciente era uma mulher de 84 anos que morava na Vila Amorim. Sem informações de doenças preexistentes, ela estava internada no Hospital Municipal. O falecimento foi no dia 14 de maio.

O quadro geral da Covid-19 em Americana é de 17.686 casos positivos, sendo 28 internados, 536 óbitos, 700 em isolamento domiciliar e 16.422 recuperados. Aguardam resultado de exames 116 casos suspeitos.