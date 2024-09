Leitores destacam estrutura do LIBERAL na 6ª edição do Café com Assinantes

Os participantes da sexta edição do Café com Assinantes, realizada nesta quinta-feira (5) pelo LIBERAL, destacaram a estrutura da sede do grupo, na Vila Santa Catarina, em Americana. Eles tiveram a oportunidade de conhecer as dependências do veículo, desde o setor de impressão, passando pelos estúdios das rádios Zé FM 76.3 e Gold FM 94.7 até a redação.

Os leitores foram guiados pelo editor-executivo do LIBERAL, João Colosalle, e pela supervisora de assinaturas do LIBERAL, Bruna Ramalho, que ouviram sugestões de matérias e conteúdos tanto para o jornal impresso quanto para o site.

Estúdio da Gold FM foi um dos locais visitados – Foto: Marcelo Rocha/Liberal

Esse bate-papo tem a intenção de estreitar laços e entender o que pensam os assinantes sobre o trabalho realizado pelo grupo.

Foi com esse sentimento de aproximação que o empresário Adevil Alonso Brandão, de 69 anos, terminou o encontro. Ele é assinante do LIBERAL há 45 anos e nunca tinha visitado a sede do veículo. Por isso se surpreendeu com a estrutura.

“É legal saber como funciona um jornal que a gente assina há vários anos. Fiquei muito contente de saber que tem muitos funcionários aqui, porque são empregos. Mesmo sendo um jornal local, tem uma estrutura bacana. Cresci aqui em Americana e gosto muito do LIBERAL e da família Bianco [que administra o jornal]”, afirmou.

Ainda segundo Adevil, é importante ter uma imprensa local atuante para cobrir os acontecimentos nos bairros das cidades.

O apontamento também foi feito pela dentista Antonio Aparecida Alonso, de 62 anos, que considera fundamental saber aquilo que acontece “do nosso lado”.

Além disso, ela destacou o espaço “limpo, organizado e com pessoas responsáveis, que trabalham com amor e dedicação” da sede do LIBERAL e comentou que gosta de acessar as matérias por meio do site, no qual a praticidade e a agilidade são destaques.

“Acho interessante que vocês respeitam e priorizam os assinantes do jornal impresso, porque essas pessoas têm valor e sempre acompanharam o LIBERAL, mas estão atuando em um caminho que não vai retroceder, que é o digital”, afirmou.

Também participaram da sexta edição do Café com Assinantes: Trajano Andrietta, de 84 anos; Percival Polido, 72; Walter Galassi, 86; Vera Lima, 52, acompanhada da sua filha Diana, 14; e Roberto Fernandes, 66. Novas edições devem ser realizadas nos próximos meses.