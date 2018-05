Leia o decreto sobre situação de emergência em Americana

Após o anúncio de que o prefeito de Americana, Omar Najar (MDB), decretou situação de emergência na cidade na tarde desta sexta-feira (25), em função da greve dos caminhoneiros em todo o País e a consequente falta de combustível no município, a administração divulgou alterações no decreto no final da tarde.

As duas mudanças no decreto são a inclusão dos veículos do serviço de água às questões essenciais e condicionando à autorização do prefeito as alterações relativas ao funcionamento de departamentos e repartições. Foto: João Carlos Nascimento / O Liberal

Os outros serviços essenciais elencados no decreto municipal são o transporte e remoção de pacientes, entre outros serviços de suporte à rede de Saúde, transporte escolar e distribuição de merenda, transporte coletivo urbano, coleta de lixo, segurança pública (Guarda Municipal) e defesa civil.

O decreto prevê que os postos devem manter reserva de pelo menos 5% de seu estoque para atender à demanda do município. Em caso de escassez total, a ponto dos estabelecimentos ficarem sem essa reserva, a prefeitura poderá, caso encontre combustíveis em algum posto, bloquear as vendas do estabelecimento e adquirir o produto com dispensa de licitação. Foto: Prefeitura de Americana / Divulgação