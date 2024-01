Lei obriga adaptação de playground e academias ao ar livre para pessoas com deficiência

Uma nova legislação publicada no Diário Oficial de Americana, no último dia 4, determina a obrigatoriedade de adaptação de playgrounds e academias instaladas nas praças da cidade para atender às necessidades de crianças e adultos com deficiência. A iniciativa é fruto de um projeto de lei do vereador Silvio Dourado (PL).

A lei estabelece que todos os playgrounds e academias ao ar livre, presentes nas praças municipais, devem ser equipados com brinquedos e aparelhos adaptados para pessoas com deficiências. Atualmente, apenas duas praças da cidade, a Oscar Ignácio, na Cidade Jardim, e a Catharina Boschiero Frezzarin, na Avenida Cillos, são adaptadas, além do Jardim Botânico.

A prefeitura afirmou que a iniciativa representa uma política pública relevante e que será executada conforme a viabilidade orçamentária permitir.

O vereador Silvio Dourado, por meio de sua assessoria, ressaltou a importância da medida, destacando que a inclusão de equipamentos de acessibilidade é fundamental para garantir o direito constitucional ao lazer e à prática esportiva aos que necessitam de dignidade no brincar. Ele enfatizou que a ação contribui para o fortalecimento de vínculos entre as pessoas e a comunidade.