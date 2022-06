Legislativo autoriza adoção de novo ícone para sinalizar acessibilidade

Projeto prevê símbolo internacional para identificar todos os locais acessíveis a pessoas com deficiência

Considerada neutra, figura foi desenvolvida pela ONU em 2015 - Foto: ONU / Divulgação

A Câmara de Americana aprovou por unanimidade, em primeira discussão, nesta quarta-feira, projeto de lei de autoria dos vereadores Leco Soares (Podemos) e Silvio Dourado (PL) que autoriza o Poder Executivo a utilizar o símbolo internacional de acessibilidade desenvolvido pela ONU (Organização Nações Unidas) em 2015 para identificar todos os serviços e locais acessíveis a pessoas com deficiência.

Pela propositura, o novo ícone deve ser usado junto do símbolo internacional de acesso. Considerada neutra, a figura criada pela ONU busca atender a todos os tipos de deficiência e acessibilidade em vez do símbolo internacional de acesso tradicionalmente vinculado às pessoas com mobilidade reduzida (a figura de um cadeirante em fundo azul ou preto).

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

“Deficiência auditiva, visual ou cognitiva são imperceptíveis fisicamente, e a utilização de um símbolo que caracteriza apenas o aspecto físico não consegue mais representar um grupo tão heterogêneo”, afirmaram os vereadores na justificativa do projeto.