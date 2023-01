Leão Nagan morre no Parque Ecológico de Americana

O leão Nagan, do Parque Ecológico Municipal “Engenheiro Cid Almeida Franco”, em Americana, morreu na manhã deste sábado (31). Ele tinha 24 anos e já estava em tratamento por conta de problemas de saúde, de acordo com a prefeitura.

Na quinta-feira (29), o animal precisou ser anestesiado para a realização de ultrassonografia pela equipe técnica do zoológico, comandada pela médica veterinária Michelle Falcade Forti.

Leão Nagan morreu na manhã deste sábado, aos 24 anos – Foto: Prefeitura de Americana / Divulgação

O procedimento foi realizado em parceria com o médico veterinário Jorge Salomão, especialista em manejo de fauna selvagem e professor coordenador do curso de veterinária da FAM (Faculdade de Americana).

“No dia 29 à tarde, a equipe da FAM chegou ao zoológico trazendo todo aparato necessário e foi realizada a aplicação de anestésico via dardo. O animal demonstrava estar muito debilitado, mas se apresentou estável durante todo o procedimento”, disse Michelle.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Segundo ela, foram realizadas limpezas de feridas, coleta de sangue para exames laboratoriais, ultrassonografia abdominal e exame clínico, sendo que teria sido observada uma massa irregular na região do pescoço, além de uma ferida característica de câncer. Diante da situação, também foi coletado material para biópsia.

A veterinária informou ainda que o animal recebeu todo monitoramento durante e depois da anestesia e, na sexta-feira (30), apresentava quadro estável, comeu um pouco e permaneceu em observação e cuidados veterinários.

Nagan já estava em tratamento de problemas de saúde – Foto: Prefeitura de Americana / Divulgação

No entanto, na manhã deste sábado, os profissionais constaram a morte do leão. O corpo do animal deverá passar por necropsia para apuração das causas do óbito.

O leão Nagan chegou ao Parque Ecológico de Americana no dia 9 de outubro de 2015, já com 17 anos, vindo do Zoo São Vicente. Formava casal com a fêmea Menina, também bem idosa (20 anos).