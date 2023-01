Leão Nagan é submetido a exame de necropsia; resultado sai em até 45 dias

Animal morreu em 31 dezembro, aos 24 anos, e causas do óbito ainda estão sendo apuradas pelos profissionais

O leão Nagan, que morreu no último dia 31 de dezembro, aos 24 anos, no Parque Ecológico Municipal de Americana, foi submetido na tarde desta terça-feira a um exame de necropsia. O resultado deve sair em aproximadamente 45 dias.

O procedimento foi realizado no Hospital Veterinário da FAM (Faculdade de Americana), mas não ficou claro se o espaço apenas foi cedido pela universidade ou se profissionais da mesma que fizeram o exame. Tanto a prefeitura como a faculdade não passaram mais informações.

Nagan tinha 24 anos – Foto: Prefeitura de Americana / Divulgação

Três dias antes de morrer, em 29 de dezembro, o leão passou por exames laboratoriais, clínicos e de imagem, tendo, inclusive, que ser anestesiado. “O animal demonstrava estar muito debilitado, mas se apresentou estável durante todo o procedimento”, afirmou a médica veterinária do zoológico, Michelle Falcade Forti.

Durante os exames, profissionais observaram uma massa irregular na região do pescoço e uma ferida característica de câncer, cujo material foi coletado para biópsia.

Nagan chegou ao Parque Ecológico de Americana em 9 de outubro de 2015, já com 17 anos, vindo do Zoo São Vicente. Formava casal com a fêmea Menina, que na época tinha 20 anos.