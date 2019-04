LBV abre inscrições para oficinas práticas em Americana

A Legião da Boa Vontade (LBV) está com inscrições abertas para o Programa de Integração ao Mundo do Trabalho, cuja próxima turma terá início no mês de julho.

Foto: Divulgação

Segundo a entidade, o programa é voltado para adolescentes, jovens, adultos e idosos que buscam ampliar o conhecimento visando inserção ou recolocação no mercado de trabalho.

O programa acontece no Centro Comunitário de Assistência Social da LBV e oferece oficinas práticas de informática, assistente administrativo e logística, além das oficinas de desenvolvimento pessoal e profissional.

A instituição destaca que o trabalho da instituição é gratuito e está disponível para pessoas de Americana e região. Cada curso tem duração de três meses e ocorre em dias específicos na semana, sempre em horário comercial.

Contato

Os interessados devem procurar a unidade de atendimento da LBV em Americana, localizada na Rua da Boa Vontade, 145, no Bairro Jardim Bela Vista, ou entrar em contato pelo telefone (19) 3461-0131 para outras informações.