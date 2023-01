Laudo dá aval para recapeamento do Viaduto Centenário

Prefeitura busca recursos para execução do serviço; havia dúvida se o viaduto suportava uma obra como essa

O prefeito de Americana, Chico Sardelli (PV), disse ter recebido um laudo que atesta que o Viaduto Centenário pode, sim, passar por recapeamento. No entanto, ele afirmou que ainda irá atrás de recursos para a execução do serviço.

Executivo também prevê melhorias relacionadas à drenagem, ferragens e placas de movimentação do Viaduto Centenário – Foto: Marcelo Rocha / LIBERAL

Até então, havia uma dúvida se o peso viaduto suportava uma obra como essa. A ideia é “tirar o asfalto que está lá velho, esburacado, e colocar um novo”, segundo o chefe de Executivo, que tratou do assunto nesta quinta-feira, em entrevista.

O laudo foi emitido por uma empresa contratada pela prefeitura para analisar a estrutura do viaduto, que leva o nome de Ministro Ralph Biasi. Agora, com o aval em mãos, Chico apontou que vai buscar alguma emenda parlamentar para a realização do recape.

Em julho de 2021, a administração realizou obras de revitalização e mudou a sinalização do local, mas o asfalto continuou gerando reclamação dos moradores. Além do recape, o Executivo também prevê melhorias relacionadas à drenagem, ferragens e placas de movimentação.