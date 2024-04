Laudo confirma que influencer morreu por afogamento na Represa do Salto Grande, em Americana

A Polícia Civil recebeu nesta terça-feira (23) o laudo necroscópico do IML (Instituto Médico Legal) de Americana que atestou que o influencer Diego Kauã Oliveira dos Santos, 20, conhecido como MC Dieguin MD, morreu em decorrência de asfixia mecânica (afogamento) na noite do último dia 16, na Represa do Salto Grande.

Diego Kauã Oliveira dos Santos morreu afogado na Represa do Salto Grande – Foto: Reprodução / Instagram

O delegado Lúcio Antônio Petrocelli, que coordena a investigação, considerou que, por enquanto, tudo aponta para um acidente por queda acidental, sem outro indício de um eventual homicídio.

Nos próximos 30 dias, o delegado pretende juntar alguns laudos que ainda faltam, assim como realizar oitivas. Uma delas será do amigo do influencer que estava com ele na represa momentos antes do acidente.

Segundo o boletim de ocorrência, o amigo disse que os dois entraram na represa para fazer uma gravação. Porém, Diego se afogou. O amigo afirmou que tentou salvá-lo. Depois, nadou até a margem da represa e pediu socorro ao Corpo de Bombeiros.

Após buscas na represa, Diego foi encontrado sem vida. Ele foi sepultado no Cemitério Parque das Palmeiras, em Paulínia.

O influencer tinha 275 mil seguidores no Kwai e 236 mil no YouTube. Os conteúdos atraíam público adolescente e jovem, sendo que muitos deles deixaram mensagens de lamentação nas redes sociais.