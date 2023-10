Lar dos Velhinhos entra na Justiça contra intervenção da Sociedade São Vicente de Paulo

Em Americana, Lar dos Velhinhos funciona na Avenida Nove de Julho, no São Domingos - Foto: Claudeci Junior/Liberal

A diretoria do Lar dos Velhinhos de Americana protocolou, na última quarta-feira (11), um processo na Justiça em que contesta a intervenção decretada pelo Conselho Nacional da SSVP (Sociedade São Vicente de Paulo).

Na data, representantes do Conselho Nacional e do Conselho Metropolitano de São Carlos, ao qual o Lar dos Velhinhos é vinculado, tentaram destituir a diretoria após ela ter ingressado na Justiça buscando a desassociação da entidade da SSVP.

De acordo com o advogado do Lar dos Velhinhos, Pedro Ferreira, a desassociação é um direito garantido pela Constituição Federal. No entanto, o Conselho Nacional considera essa ação como “uma atitude de rebeldia que pode ser seguida por outras obras vicentinas”. A afirmação consta no documento de intervenção ao qual o LIBERAL teve acesso.

O advogado enfatiza que, como procedimento de exceção, os estatutos preveem vários requisitos que devem ser cumpridos para que a decretação de intervenção seja válida.

Segundo Ferreira, a documentação entregue pelos interventores revelou o descumprimento de muitos requisitos, incluindo a ausência de registro da aprovação no cartório ao qual o Lar é vinculado e a ausência de convocação de uma assembleia no âmbito do Lar, na qual o contraditório e a ampla defesa possam ser exercidos.

“A diretoria do lar, em vista dessas falhas, recusou a validade da intervenção e afirmou que não sairia da administração a menos que essas irregularidades fossem corrigidas”, explicou.

O Lar dos Velhinhos de Americana busca a desassociação da SSVP, visando maior autonomia para prestar assistência aos idosos e crianças sob seus cuidados. A decisão foi tomada em uma assembleia geral extraordinária, com dois terços da totalidade dos associados com direito a voto a favor da desassociação.

As Obras Unidas (“braços” da SSVP), que em Americana é o Lar dos Velhinhos, têm manifestado interesse em desvincular-se da organização maior, alegando que as decisões da sociedade frequentemente não estão alinhadas com o objetivo principal de prestar caridade.

Para assegurar a concretização da decisão da assembleia, foi iniciado um processo judicial, uma vez que mudanças nos estatutos das Obras Unidas necessitam de homologação pelos Conselhos Metropolitanos aos quais estão vinculadas.

O lar de Americana não depende de recursos financeiros da SSVP, uma vez que é financiado principalmente por doações da comunidade local e do Poder Público.

A desvinculação eliminaria a obrigação de repassar uma porcentagem de seus recebimentos aos Conselhos Superiores da SSVP, direcionando esses recursos para o benefício direto dos assistidos, conforme explicou o advogado.

O LIBERAL questionou a assessoria do SSVP, mas eles não se manifestaram até o fechamento desta edição.

Localizado na Avenida Nove de Julho, no bairro São Domingos, o Lar dos Velhinhos de Americana atende, atualmente, 35 idosos em situação de vulnerabilidade social, enquanto a creche abriga 90 crianças.