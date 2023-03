Lanchonete tem princípio de incêndio na Avenida Cillos, em Americana

Incidente ocorreu no início da noite desta terça-feira e foi controlado pelo Corpo de Bombeiros, ninguém se feriu

O Corpo de Bombeiros controlou um princípio de incêndio na lanchonete Fry Chicken, na Avenida Cillos, no bairro São José, em Americana, no início da noite desta terça-feira (28). Ninguém ficou ferido no incidente.

Ocorrência foi atendida pelo Corpo de Bombeiros – Foto: Junior Guarnieri / Liberal

De acordo com os bombeiros, o fogo teve início em uma fritadeira, mas não foi possível informar se seria em decorrência de um curto-circuito ou algum outro problema semelhante que possa ter ocorrido na lanchonete.

A reportagem do LIBERAL esteve no local na noite desta terça, mas nenhum responsável foi localizado para comentar sobre o ocorrido.