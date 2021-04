Lâmpadas queimadas no Terminal geram queixas

A falta de manutenção e várias lâmpadas queimadas nas proximidades do Terminal Metropolitano de Americana estão causando reclamações de usuários e frequentadores do local.

Lâmpadas queimadas na região do Terminal causam preocupação aos usuários – Foto: Divulgação

Segundo o motorista Elias Conceição da Silva Moro, de 42 anos, que mora na Praia dos Namorados e passa pelo local quase todos os dias, o problema ocorre há algum tempo. “Algumas luzes estão piscando e outras não acendem. A calçada fica escura, além da sujeira pelo local”, reclama.

Além disso, Elias também reclamou de mato crescendo, pedintes em número excessivo e vazamentos. “Aquela região do terminal está um caos. Isso sem falar de vazamentos no terminal. Sempre quando chove alaga”, afirma.

Questionada, a Prefeitura de Americana disse que a gestão do terminal e da área ao redor é de responsabilidade da EMTU (Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos), que foi notificada no final do ano passado.

Já e EMTU informou, em nota, que o viário do entorno do Terminal Metropolitano de Americana é de responsabilidade do município, no entanto, a manutenção de algumas luminárias estão sob a responsabilidade da concessionária BUS+. A EMTU como gestora, notificou a concessionária, que já começou a substituição das lâmpadas, que deverá terminar o trabalho em até dez dias. Quanto a furtos no entorno, as ocorrências são registradas junto aos órgãos de segurança pública locais competentes, como Polícia Militar e Guarda Municipal.

