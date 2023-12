Ladrões invadem casa de idoso em Americana, fazem vítimas reféns em fogem com mais de R$ 29 mil em dinheiro

Três ladrões invadiram a casa de um idoso, um empresário de 85 anos, na manhã deste domingo (31), o fizeram refém, junto com seu cuidador, de 71, e fugiram em seguida levando aproximadamente R$ 29 mil que estavam guardados em cofres na residência, na Vila Santa Maria, em Americana. Outros dois criminosos também participaram do crime e ficaram do lado de fora da residência de vigia.

Em boletim de ocorrência, o cuidador afirmou que, por volta de 9h, foi até a casa do idoso, que mora no mesmo terreno que ele, para levar comida e que, ao retornar para sua casa, foi abordado por três assaltantes, sendo que dois deles estavam armados.

Ele contou aos policiais que foi obrigado a voltar para casa do idoso, onde ambos foram amarrados pelos braços com presilhas de nylon. Ele afirmou ainda que ladrões ameaçaram o dono do imóvel afirmando saber que ele tinha dinheiro na casa.

O idoso passou a senha e a localização de um dos cofres, onde os criminosos acharam R$ 5 mil, mas os bandidos cobraram mais uma vez a vítima, alegando saber a existência de um segundo cofre. O idoso confirmou a existência, mas afirmou desconhecer a senha, motivo pelo qual os bandidos arrombaram o compartimento, localizando US$ 5 mil (aproximadamente R$ 24.250) e alguns relógios.

Depois disso os assaltantes pegaram os celulares das vítimas e fugiram do local no carro do idoso, um Volvo XC40. Antes da fuga, as vítimas notaram ao olharem pela janela que outros dois bandidos davam apoio ao assalto do lado de fora da residência.

A Polícia Militar foi acionada e, até o momento, nenhum suspeito foi identificado ou preso. O imóvel possui câmeras de segurança, que devem auxiliar nas investigações.

Um boletim de ocorrência foi registrado no 3° DP (Distrito Policial) e o crime será investigado pela Polícia Civil.