Ladrões furtam fios de cobre da Creche Taperá, no Cariobinha, em Americana

CPFL esteve no local na manhã desta sexta-feira para realizar a reposição e as aulas não foram afetadas

Um furto de fios ocorrido na Creche Taperá, no Cariobinha, em Americana, na noite desta quinta-feira (7), causou a interrupção de energia no prédio. Apesar do ocorrido, a situação foi normalizada nesta sexta-feira (8) e não houve prejuízo aos alunos atendidos por essa unidade.

Segundo informações do boletim de ocorrência, por volta de 22h, os guardas municipais faziam patrulhamento pelo bairro e notaram que o prédio, na Rua São Joaquim, estava sem energia. Ao verificarem o fato encontraram quatro fios cortados na parte superior do poste.

A responsável da Taperá foi comunicada e compareceu à delegacia de Americana para o registro da ocorrência.

Até a publicação desta reportagem, nenhum suspeito havia sido identificado.

De acordo com o Secretário de Educação Vinicius Ghizini, a CPFL estava na creche nesta manhã para a realização da reposição dos fios e as aulas não foram interrompidas.