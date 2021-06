Ladrão rouba carro e capota veículo perto da linha do trem em Americana

Assalto aconteceu no Werner Plaas; outro homem foi preso tentando furtar bolsa que estava no carro

Carro foi roubado no Werner Plaas; suspeito fugiu a pé – Foto: Divulgação

Um ladrão roubou o carro de uma mulher e capotou o veículo perto da linha do trem, neste domingo (13), em Americana. Armado, ele realizou o assalto no bairro Werner Plaas.

A Gama (Guarda Municipal de Americana) encontrou o carro roubado, um Citroën C3, capotado. O ladrão fugiu a pé. Outro homem foi preso.

O capotamento aconteceu próximo à linha férrea, na Avenida Bandeirantes, no sentido da SP-304 (Rodovia Luiz de Queiroz), perto do Campo do Torino, aponta a Gama.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Outro homem tentou furtar bolsa no carro abandonado e foi preso – Foto: Divulgação/Gama

No local, os guardas encontraram apenas o carro capotado. O suspeito fugiu a pé e ainda não foi localizado.

A poucos metros dali, os guardas surpreenderam um outro homem que tentava furtar a bolsa da dona do carro, abandonado pelo ladrão que o conduzia. Ele foi flagrado vasculhando a bolsa e foi preso, sendo levado para a CPJ (Central de Polícia Judiciária).

Ladrão abandonou bicicleta após roubar o carro que capotou depois – Foto: Divulgação

O ladrão que roubou o carro é procurado. Segundo apurado pela Gama, o suspeito abandonou uma bicicleta verde no local do assalto, na Rua Natal, próximo ao cruzamento com a Rua João Pessoa, no Werner Plaas, e agiu sozinho.