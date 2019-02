Ladrão furta 400 m de fiação elétrica de malharia

Quatrocentos metros de cabos da fiação elétrica, um bebedouro, uma balança e uma impressora foram furtados de uma malharia no Cordenonsi, em Americana. O crime foi descoberto na manhã deste sábado.

O dono da empresa contou à polícia que, quando chegou ao local, por volta das 7h30, percebeu que o telhado estava danificado e aberto. “Cheguei lá e tava tudo detonado”, contou o empresário, que iria trabalhar até meio-dia de hoje se o furto não acontecesse.

Ele disse que não é possível calcular o prejuízo. Além do material levado, ainda vai precisar gastar com mão de obra para fazer os reparos necessários no local.