Ladrão ‘escala’ até 3º andar de casa e deixa prejuízo

Uma casa no bairro Morada do Sol, em Americana, foi furtada na tarde desta quarta-feira (28). Foram levados três relógios e R$ 4 mil em espécie. A vítima contou à reportagem que a porta da sacada de um quarto que fica no terceiro andar foi arrombada e que os bandidos provavelmente entraram por ali. A suspeita é que o acesso tenha sido feito pelo muro. O caso foi registrado na CPJ (Central de Polícia Judiciária) de Americana.

Segundo a vítima, um assistente jurídico de 31 anos que pediu para não ser identificado, os ladrões forçaram uma porta de madeira sanfonada de um dos quartos. Nenhum dos moradores estava na residência no momento do crime.

“O estranho é que tinha aparelhos eletrônicos de valor e não levaram nada. Mexeram em todas as coisas, mas tentaram colocar no lugar”, disse o assistente jurídico. Ele contou que vai trocar as fechaduras de todas as portas, incluindo a que foi arrombada.

O dinheiro estava guardado em uma cômoda e em um criado-mudo, ambos revirados pelos bandidos. Um dos relógios custa R$ 1 mil, mas os outros dois a vítima não soube informar o valor.

Ele comentou ainda que pedreiros de uma empresa vizinha tiveram acesso ao quintal do imóvel na quarta-feira, mas não há nenhum indício se os ladrões entraram antes ou depois da presença dos trabalhadores na casa. Até o fechamento desta reportagem, ninguém havia sido preso.