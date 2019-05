Ladrão é baleado em tentativa de roubo a residência de policial

Um homem foi baleado pela PM (Polícia Militar) durante uma tentativa de roubo a residência no Jardim Brasília, em Americana, no final da noite desta quarta-feira (1º). Um policial civil é o proprietário da casa invadida pelos bandidos.

Foto: Polícia Militar / Divulgação

Segundo informações da PM, dois homens invadiram a residência na noite de ontem. O suspeito que foi baleado tentou fugir em um Fiat Uno com os objetos roubados e apontou o revólver para a equipe policial, que revidou e efetuou os disparos. O homem foi baleado e atendido no Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi. Nenhum policial militar ficou ferido na ocorrência.

A Polícia Militar foi acionada por volta das 23h50 para atender o chamado de roubo a residência. Com a chegada, um dos suspeitos conseguiu fugir pelo telhado das residências e foi localizado nas proximidades com um revólver do policial civil.

Os objetos levados pelos bandidos foram recuperados pela PM. Duas armas e três celulares que estavam com os suspeitos foram apreendidos. A ocorrência seria registrada na CPJ (Central de Polícia Judiciária) de Americana.

Até a publicação desta reportagem, não havia detalhes do estado de saúde do suspeito baleado.