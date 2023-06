Ladrão de botijão é baleado por patrulheiro da Gama na Vila Dainese

Faca que teria sido usada por ladrão contra guarda municipal foi apreendida - Foto: Gama/Divulgação

Um suspeito de furto foi baleado por um patrulheiro da Gama (Guarda Municipal de Americana) no final da noite desta terça-feira (6). O caso ocorreu na Vila Dainese, em Americana.

Segundo relato divulgado pela assessoria da Gama, uma equipe da guarda foi chamada na Rua Angelo Olivieiri para atender uma denúncia de furto a residência, pouco antes da meia noite.

No local, o suspeito, de 24 anos, furtava um botijão de gás quando percebeu a presença da guarda. Ele, então, deixou o botijão e subiu em um telhado, tentando fugir.

Ainda segundo relato da Gama, o suspeito correu por cima de um telhado onde mora um guarda municipal, que estava de folga e percebeu a movimentação.

Ao subir no telhado, o patrulheiro e morador da residência se deparou com o suspeito e tentou a abordagem. O homem, entretanto, não respeitou a ordem e, armado com uma faca, foi para cima do guarda, que disparou dois tiros.

O suspeito foi baleado na perna, mas continuou fugindo pelos telhados, segundo a Gama. Durante a fuga, ele caiu e foi preso.

Depois de ser atendido no Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi, o suspeito foi levado para a delegacia e autuado por furto qualificado tentado, resistência e lesão corporal. A arma do guarda municipal foi apreendida, procedimento que é padrão em casos do tipo.