Ladrão com uniforme de carteiro rouba residência em Americana

Um homem vestindo o uniforme dos Correios assaltou uma casa na Vila Santa Maria, em Americana, na manhã do dia 23 deste mês. Ele se passou por um funcionário da empresa de entregas e rendeu a dona da casa para poder ter acesso à residência.

O marido da vítima, um engenheiro mecânico de 51 anos, que prefere manter o anonimato, contou ao LIBERAL que o assaltante chegou à residência da família e anunciou que estaria levando uma encomenda no nome dele.

A esposa, por sua vez, disse que poderia assinar o recebimento, mas o suposto funcionário informou que a caixa não passaria pelo portão, recomendando que seria melhor a vítima abrir o portão.

De acordo com as imagens do sistema de monitoramento da casa, às quais a reportagem teve acesso e que têm circulado pelas redes sociais, é possível ver quando a proprietária abre o portão eletrônico e o falso carteiro aponta um revólver para a vítima, obrigando a mesma a seguir para dentro.

Segundos depois, um comparsa entra na garagem, tenta fechar o portão e, sem sucesso, também entra no imóvel.

“Essa pessoa que chegou depois amarrou as mãos e pés da minha esposa e ele também amarrou a mão da nossa filha, de 11 anos. Ele colocou as duas dentro de um cômodo e falou que era para elas ficarem quietas”, relatou o engenheiro.

Ainda de acordo com relatos dele, a esposa e filha escutaram o golpista conversando ao telefone com uma outra pessoa. “Muito provavelmente alguém passou informação sobre nossa casa e nossa família para esse bandido. Ele sabia meu nome completo e, dias antes, vizinhos me contaram que tinha um rapaz, com a mesma descrição dele, rondando a casa”, comentou o dono do imóvel.

O engenheiro contou que a ação durou cerca de 30 minutos e estima um prejuízo de R$ 25 mil. A vítima disse que os bandidos levaram dinheiro em real e dólar, pares de tênis, garrafas de vinho, joias, videogame, telefone celulares e notebook.

“Nós ficamos muito abalados, mas Deus nos protege e não aconteceu nada de grave com a minha esposa e minha filha. Registramos o caso e agora está com a polícia.”

A reportagem entrou em contato com os Correios e foi informada de que a empresa está apurando a ocorrência internamente, de forma preventiva, para colaborar com as autoridades. A orientação à população é que, além do uniforme, o funcionário também é obrigado a usar um crachá.

A empresa informou ainda que a PF (Polícia Federal) foi acionada sobre o caso e que não há evidências de que se trata de empregado dos Correios. O PF foi procurada pelo LIBERAL para comentar o andamento do caso, mas não respondeu até o fechamento desta edição.

Investigação

A reportagem também conversou com o delegado que registrou o caso no 1º Distrito Policial de Americana, José Donizeti de Melo. Ele adiantou que as equipes estão analisando as imagens para identificação dos autores. O delegado, no entanto, preferiu não dar mais detalhes, para não atrapalhar as investigações sobre o roubo.