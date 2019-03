Ladrão ameaça frentista com garrafa quebrada em Americana

Um posto de combustível foi assaltado na manhã deste domingo, dia 03, na Avenida Rafael Vitta, em Americana. De acordo com o frentista que estava no local no momento da ação, o assaltante chegou armado com uma garrafa quebrada e um canivete. Ele ainda danificou o sistema de segurança do local.

De acordo com o boletim de ocorrência, a ação ocorreu por volta das 6h. O próprio frentista acionou a Gama (Guarda Municipal de Americana), enquanto uma viatura fazia o patrulhamento no local. O frentista H.W.S.R., de 50 anos, afirmou que o assaltante roubou R$ 22 reais da vítima, além de mais R$ 110 do caixa.

Antes de deixar o local, o ladrão notou que havia monitoramento por câmera. Ele chegou a danificar os equipamentos de segurança, assim como três máquinas de cartão antes de fugir. A perícia foi acionada até o local.