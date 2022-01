Laboratórios de Americana relatam aumento na procura por testes de Covid

Aumento na procura por exames de que detectam o vírus impactam laboratórios do município

A procura por testes do novo coronavírus (covid-19) sobrecarregou laboratórios em Americana, nesta quarta-feira. No Unicoo, a fila de pacientes chegou se estender pela Avenida Paulista por cerca de 50 metros e alcançou a esquina com a Rua Minas Gerais.

O aumento de pessoas à procura do exame já era esperado pelo laboratório em função do aumento da quantidade de casos encaminhados pelo Hospital Unimed nos últimos dias.

Por essa razão, o Unicoo chegou a aumentar em 20% a sua equipe para esta quarta-feira. Porém, mesmo assim, pacientes ouvidos pelo LIBERAL relataram que tiveram que esperar cerca de uma hora e meia para conseguir realizar a testagem.

Do meio-dia às 14 horas, o Unicoo realiza apenas testes para Covid-19, e a avaliação está sendo colhida, pelo menos, a partir do terceiro dia da aparição dos sintomas, como dores no corpo, dor de garganta e febre.

Para não sobrecarregar apenas a unidade de Americana, a Unimed remanejou a aplicação dos testes para outras cidades. A partir desta quinta, as unidades do Unicoo da Avenida São Paulo, em Santa Bárbara d’Oeste, e de Nova Odessa também vão fazer testes.

Ainda em Americana, o laboratório Pasteur, nas proximidades do Hospital São Lucas, na Avenida Brasil, também registrou alta procura por testes de Covid. Pacientes eram orientados a formar filas do lado de fora, que substituíram o sistema drive-thru ao menos no final da manhã.