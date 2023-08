Justiça suspende licitação da merenda em Americana

Juiz destacou a necessidade de uma “análise mais aprofundada” sobre a legalidade do processo licitatório

A 3ª Vara Cível de Americana suspendeu a licitação que previa a contratação de uma empresa para fornecimento de alimentos e preparação de merendas nas 49 unidades escolares da rede municipal. A decisão é da última quarta-feira.

Atualmente, as refeições são preparadas por servidores – Foto: Marilia Pierre / Arquivo / Prefeitura de Americana

O processo se origina de uma ação popular movida pelo advogado Wilson Gomes. Na avaliação do juiz Marcio Roberto Alexandre, os questionamentos feitos pelo autor, principalmente no que se refere aos recursos a serem utilizados para o pagamento do serviço, “revestem-se de razoabilidade”.

O magistrado apontou que, devido à possibilidade de lesão ao erário, há a necessidade de uma “análise mais aprofundada” sobre a legalidade do processo licitatório.

De acordo com ele, a suspensão também não prejudicará o fornecimento da merenda, “mesmo porque é de conhecimento público e notório a boa qualidade da merenda fornecida pela rede municipal de ensino”.

Em sua ação, Gomes sustenta que o município possui em seu quadro de servidores mão de obra suficiente para a execução dos serviços que a prefeitura deseja terceirizar.

Ele também contesta as dotações orçamentárias incluídas pelo governo no edital de licitação. Parte delas, segundo o advogado, teria origem em verbas federais que não podem custear serviços terceirizados.

A licitação tinha sido aberta pelo governo Chico Sardelli (PV) em maio. Procurada pela reportagem nesta quinta, a administração municipal comunicou que ainda não foi notificada sobre a decisão judicial e que, quando for, se manifestará nos autos do processo.

Serviço

Atualmente, as refeições consumidas pelos alunos são preparadas exclusivamente por servidores municipais.

Segundo o Executivo, a Secretaria de Educação possui ao menos 30 contratos vigentes com fornecedores de itens necessários para a produção de merenda escolar. Só em produtos estocáveis, os gastos ultrapassam R$ 20 milhões por ano, sem considerar os demais custos com mão de obra e manutenção de equipamentos, por exemplo, de acordo com a prefeitura.

A expectativa da secretaria com a contratação pretendida é de economia em médio prazo e de aumento de eficiência, uma vez que a empresa assumiria todo o processo de alimentação escolar. A administração destaca, porém, que a merenda continuaria sendo preparada nas escolas, pelas equipes da empresa vencedora e por servidores municipais.