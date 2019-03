Justiça solta Nardini e mais dois réus investigados por fraudes

Foto: Divulgação - TJSP

A Justiça de Americana soltou na última semana mais três réus da Operação Mimético, deflagrada em novembro para investigar uma quadrilha de fraudes contra empresas. André Luciano Marques Batista, Irani Tadeu Rodrigues e Alexandre Nardini Dias – apontado como chefe da organização – deixaram a prisão na última sexta-feira.

A liberação atende à duas decisões do Tribunal de Justiça do Estado, que reconheceu no último dia 20 o “prejuízo” aos réus com a paralisação da fase de coleta de provas, a chamada “instrução processual”.

“Houve um erro do juiz de primeira instância, que determinou a oitiva de testemunhas antes de apreciar a resposta da defesa à acusação. Recorremos ao tribunal, que suspendeu a ação penal. Com isso, houve excesso de prazo da prisão cautelar”, explica o advogado Willey Lopes Sucasas, responsável pela defesa de Alexandre Nardini.

Sobre o teor das acusações – o Gaeco afirma que o grupo praticava estelionatos, duplicatas simuladas e lavagem de dinheiro – o defensor não quis se aprofundar na contestação.

De acordo com o Ministério Público, a quadrilha chegou a movimentar R$ 100 milhões e dois de seus integrantes possuem mansões de luxo localizadas no Litoral Norte de São Paulo.

“São acusações infundadas, mas isso é algo que vamos deixar claro no decorrer do processo”, completou. A reportagem não conseguiu contato com o advogado Ricardo Fernando Ometto, responsável pela defesa de André Batista e Irani Rodrigues.

Os três estavam detidos desde que o Gaeco (Grupo de Atuação Especial no Combate ao Crime Organizado) cumpriu mandados de prisão e busca e apreensão na região. O esquema, segundo a denúncia, consistia na aquisição de empresas, induzir outros empresários a erro e realizar compras fraudulentas.

Duas mulheres presas na operação – a advogada Ana Paula Caricilli [mulher de Alexandre] e a secretária Fabiane Bueno – já haviam sido libertadas por decisão da Justiça americanense. Não há prazo para julgamento da ação penal em primeira instância.