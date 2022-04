Justiça proíbe a retirada de torre de telefonia no Jaguari, em Americana

O TJ-SP (Tribunal de Justiça de São Paulo) decidiu que a Prefeitura de Americana não pode mandar retirar uma torre de telefonia que fica na Avenida do Compositor, no Jaguari, baseada em uma legislação municipal de 2017.

O acórdão com o posicionamento do relator Kleber Leyser de Aquino foi publicado no último dia 22 de março. A administração pode recorrer.

O imbróglio começou em 2011, quando moradores da região do Morada do Sol fizeram um abaixo assinado contra a instalação da torre. Um inquérito foi aberto pelo MP (Ministério Público) de Americana. Outros inquéritos sobre a mesma torre surgiram.

Em 2017, o MP sugeriu que a prefeitura alterasse a lei municipal que tratava da construção de ERBs (Estações Rádio Base) por entender que deveria ser considerado o crescimento da poluição eletromagnética e a necessidade de se realizar audiências públicas para aprovar novas torres, entre outros tópicos.

Por isso, a administração criou a lei municipal 6060/2017, que estabelece as normas e procedimentos para instalar estruturas desse tipo.

Advogado que representa a CR2 Cessão de Infraestrutura, detentora da torre no Jaguari, Katrus Santarosa disse em entrevista ao LIBERAL que a empresa já possuía a ERB antes da lei. Operava normalmente, licenciada, com projetos aprovados.

“Por conta desse inquérito do MP, a prefeitura passou a exigir da CR2 a obtenção de uma nova licença para operação dessa torre. Impetramos um mandado de segurança para impedir a prefeitura de promover o desmonte, mas não obtivemos uma liminar e a sentença de primeira instância também não foi favorável”, explicou.

Porém, agora, na semana passada, o TJ-SP analisou o recurso e, segundo o advogado, entendeu que o licenciamento de torres de telefonia é de competência exclusiva da União.

RESPOSTA

Em nota, a prefeitura disse que desconhece qualquer ordem judicial de inconstitucionalidade da referida lei. “Existe uma decisão específica apenas com relação ao caso da CR2”.