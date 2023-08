Justiça obriga câmara a colocar em votação denúncia contra vereador

Por determinação da Justiça, o presidente da Câmara de Americana, Thiago Brochi (sem partido), deverá colocar em votação, na sessão da próxima terça-feira, a denúncia protocolada contra o vereador Fernando da Farmácia (PTB).

Na ocasião, o plenário vai decidir pela abertura ou não do processo de cassação do mandato de Fernando. Se aberto, haverá sorteio para definição dos três vereadores que vão compor a comissão processante.

Fernando da Farmácia durante sessão na câmara – Foto: Câmara de Americana / Divulgação

A realização desse procedimento foi determinada nesta sexta pela 2ª Vara Cível de Americana, após ação movida pelo primeiro suplente do PTB, Dr. Renato Martins, que assumiria a cadeira de Fernando em caso de cassação.

Ele argumenta que os trâmites deveriam ter sido realizados por Brochi já na primeira sessão após o protocolo da denúncia, ou seja, na última terça, conforme está previsto no Regimento Interno da câmara e num decreto-lei de 1967.

O juiz Marcos Cosme Porto concordou com os argumentos. “Há clara violação à previsão expressa na norma”, ressalta.

Brochi disse ainda não ter sido notificado, mas destacou que vai cumprir “tudo aquilo que o juiz pedir”.

Conforme o LIBERAL noticiou, no último dia 16, o auditor Marcos Cesar Seignemartin fez uma representação contra Fernando na Promotoria de Justiça de Americana.

No documento, o denunciante afirma que a Drogaria Jardim, de propriedade do vereador, vendeu produtos para servidores do DAE (Departamento de Água e Esgoto) mediante desconto na folha de pagamento durante os anos de 2022 e 2023.

De acordo com Marcos, a conduta viola, por exemplo, a Constituição Federal, que diz que parlamentares não podem firmar ou manter contrato com autarquias.

Baseado no conteúdo dessa representação, Martins protocolou na câmara o pedido de cassação do mandato de Fernando.

RESPOSTA

Quando questionado sobre a denúncia, o vereador afirmou que “tudo será esclarecido no momento oportuno” e que segue focado nas ações de seu mandato.

Por sua vez, o DAE comunicou que “possui convênios com inúmeros estabelecimentos e os funcionários podem escolher onde comprar e se vão comprar”.