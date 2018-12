Justiça nega revisão de pena de autor das mortes na Av. Brasil

Foto: Leon Botão / O Liberal

Perto de completar três anos, o latrocínio que vitimou os jovens Gabriel Avanzi e Stela Torquete, ambos de 19 anos, na Avenida Brasil, em Americana, teve novo episódio jurídico recente. A defesa do autor, Walter Júlio de Araújo, condenado a 60 anos de prisão, pediu a revisão da pena, mas teve o pleito negado no TJSP (Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo). Ele segue preso em Sorocaba.

Gabriel e Stela foram mortos na madrugada de 1° janeiro de 2016 na Praça do Trabalhador. A dupla estava no local tirando fotos e comemorando a virada do ano quando foi abordada por Walter. Ele roubou o carro e celulares das vítimas e esfaqueou ambos durante a ação. O crime chocou Americana e região pelos requintes de crueldade.

Walter segue preso desde o dia 4 de janeiro de 2016. Ele confessou o crime durante a primeira audiência do caso, alegando que estava sob efeito de drogas.

Ainda na primeira instância, o promotor do caso, Clóvis Cardoso Siqueira, chegou a falar que era a favor de prisão perpétua para o acusado. O representante do Ministério Público pediu, e conseguiu, a pena máxima para o acusado, que foi reiterada pelo TJSP. A condenação foi de 60 anos de prisão, sendo 30 anos para cada latrocínio.

Agora, a defensoria tentou a redução da pena com a alegação de que o crime cometido é único, já que se trata de um latrocínio, um crime contra o patrimônio, e que por isso a pena deveria ser única, e não somada. A solicitação, entretanto, foi negada pelos desembargadores e a pena se manteve.