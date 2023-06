Justiça não vê crime e arquiva investigação sobre suposta fraude na merenda em Americana

A 1ª Vara Federal de Americana determinou o arquivamento da investigação da Polícia Federal sobre supostas fraudes relacionadas a um contrato para o fornecimento de merenda da prefeitura.

O caso é parte da Operação Cadeia Alimentar, que chegou a prender temporariamente dois secretários municipais, em novembro de 2019. Nenhum dos alvos ligados a Americana foi indiciado pela polícia.

As investigações foram baseadas, inicialmente, nas colaborações premiadas dos empresários José Geraldo Zana, cujo frigorífico mantinha contrato com a Prefeitura de Americana, e José Luiz Rodrigues.

O relato era de que o então secretário de Governo Juninho Barros, uma das principais lideranças da gestão de Omar Najar (MDB), teria recebido propina por meio de contas de familiares em troca de providenciar o pagamento de dívidas da prefeitura com a empresa de José Geraldo. Juninho foi exonerado do cargo por conta da investigação.

Em entrevistas na época, logo após a realização das prisões em Americana, o delegado Bruno Rigotti, coordenador da operação, afirmou que o pagamento da propina teria variado entre R$ 130 e R$ 150 mil. Além de prisões, a operação realizou busca e apreensões em imóveis dos servidores.

O advogado Alex Niuri, então secretário de Negócios Jurídicos, também foi citado como participante de reuniões do suposto esquema. Servidora do Setor de Suprimentos da prefeitura, Luciane Carloni era apontada como uma das que receberam dinheiro relacionado à fraude.

Apesar de ter se iniciado em Ribeirão Preto, a investigação sobre o caso em Americana foi concluída pela Polícia Federal em Piracicaba, em março deste ano. No relatório da apuração, a PF juntou os depoimentos dos ex-secretários e da servidora envolvida bem como dos beneficiários dos depósitos que foram apontados como propina.

Os depoimentos negam que tenha havido um esquema envolvendo o pagamento de propina por conta do contrato do frigorífico, conforme a colaboração premiada dos empresários, e dão explicações para os depósitos considerados suspeitos pela PF.

Sem indícios, além da delação dos empresários, de que um crime houvesse ocorrido, a Polícia Federal remeteu o inquérito ao Ministério Público Federal sem o indiciamento dos alvos da operação. O MPF, então, concordou que o caso deveria ser arquivado, sem o oferecimento da denúncia – que pode dar início a uma ação penal.

Em decisão no dia 20 deste mês, o juiz Phelipe Vicente de Paula Cardoso, da 1ª Vara Federal, determinou o arquivamento do inquérito policial e a liberação de eventuais restrições a bens e valores dos servidores.

O que dizem os envolvidos

Ao LIBERAL, o ex-secretário Juninho Barros afirmou que se sente feliz pelo arquivamento do caso, mas lamentou os prejuízos que teve desde a operação.

“Isso não muda o meu sentimento, os danos que causaram na minha vida pessoal, social. Foi um massacre”, disse. “O arquivamento é porque sequer se achou alguma coisa que pudesse nos indiciar, absolutamente nada”.

Por mensagem, o advogado Alex Niuri afirmou considerar o que ocorreu como algo arbitrário. Veja a manifestação na íntegra:

As pessoas que me conhecem sabiam desde o início que o resultado disso não poderia ser diferente do que estamos vendo. Alguns tentaram, é verdade, me medir com a própria régua, mas nunca conseguiram e nunca conseguirão. Sempre me guiei com a crença que Deus sabe o que faz e o que não me destrói, me fortalece. Sigo a minha vida, com o apoio de todos aqueles que sempre confiaram no que estamos vendo agora. Isso nunca me trouxe prejuízo, porque apenas serviu para mostrar os meus verdadeiros amigos, que nunca, nunca, tergiversaram na crença do que eu sempre disse desde quando essa barbárie começou. Sei o país que vivo.

Luciane Carloni também comentou a decisão. “Muita gente me julgou e condenou sem saber realmente o que aconteceu. A minha situação nesse caso não teve nenhuma relação com o trabalho realizado na Prefeitura Municipal de Americana, onde sou concursada há 19 anos, e esse fato foi devidamente apurado e esclarecido no inquérito policial”, disse ao LIBERAL.