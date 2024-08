Justiça multa Maria Giovana por distribuição de jornal do PDT em Americana

A Justiça Eleitoral de Americana aplicou nesta quarta-feira (28) uma multa de R$ 5 mil à Maria Giovana e ao seu partido, o PDT, devido à confecção e distribuição de um “Jornal Informativo” fora do prazo permitido.

A sentença confirmou uma decisão liminar dada no último dia 6, após ação movida pelo PL contra a candidata à prefeita e a legenda.

Maria Giovana, na convenção que confirmou sua candidatura – Foto: Reprodução/Instagram

Ao LIBERAL, a assessoria de Maria Giovana afirmou que respeita a decisão e que segue comprometida “com a legalidade e com o debate crítico e construtivo.”

O “Jornal Informativo do PDT” chegou a ser distribuído para eleitores em julho deste ano. No material, são feitas críticas à gestão do atual prefeito Chico Sardelli (PL) quanto ao abastecimento de água, transporte público, qualidade do asfalto e saúde. Ainda na publicação, a pedetista é apresentada como pré-candidata.

Acusação

O PL entrou com uma representação e acusou Maria Giovana e sua legenda de fazerem campanha antecipada ilegal e propaganda negativa contra Chico, que tentará a reeleição neste ano.

Na sentença, o juiz Fabio Rodrigues Fazuoli afastou essa possibilidade de divulgação negativa, já que o jornal não cita o atual chefe do Executivo e faz críticas que podem abrir um “debate democrático.”

Entretanto, o magistrado apontou que o jornal, de forma como foi produzido, ou seja, na intenção de apresentar Maria Giovana com “suas qualidades e seus pensamentos”, só poderia ter sido distribuído até o primeiro semestre deste ano. Portanto, houve propaganda antecipada. Além da multa de R$ 5 mil imposta à candidata e ao PDT, a sigla deverá suspender a confecção e distribuição do jornal.

A assessoria de pedetista explicou que houve um atraso na distribuição, o que fez com que o material fosse veiculado no segundo semestre.