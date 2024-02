Justiça manda suspender vertimento de aguapés da Represa do Salto Grande

Macrófitas estavam sendo direcionadas para o Rio Piracicaba e se concentraram no último dia 22 na Rua do Porto, em Piracicaba

A 2ª Vara da Fazenda Pública de Piracicaba acatou um pedido do MP-SP (Ministério Público do Estado de São Paulo) e determinou, neste domingo (25), a suspensão imediata do processo de vertimento controlado dos aguapés presentes na PCH (Pequena Central Hidrelétrica) da Represa do Salto Grande, em Americana.

As macrófitas estavam sendo direcionadas para o Rio Piracicaba e se concentraram no último dia 22 na Rua do Porto, um dos pontos turísticos de Piracicaba.

A CPFL Energias Renováveis, controladora da PCH, não quis se manifestar e orientou que o LIBERAL procurasse a Cetesb (Companhia Ambiental do Estado de São Paulo), que autorizou o direcionamento. Já a companhia disse que não foi notificada e destacou que continua monitorando a situação.

O vertimento foi iniciado em 15 de janeiro e consiste na abertura das comportas da hidrelétrica do Salto Grande para que as plantas aquáticas sigam o fluxo natural até o Rio Piracicaba. O processo resulta em aguapés quebradiços, o que reduz a capacidade de sobrevivência e reprodução.

Entretanto, as macrófitas se concentraram em um trecho da Rua do Porto, o que gerou insatisfação de moradores e proprietários de estabelecimentos da região.

Na manifestação do MP-SP, são citadas reclamações de participantes de um evento de passeio de remo.

O ministério solicitou a suspensão imediata do procedimento por conta do lançamento de até 60 hectares de aguapés no leito do rio.

A Justiça acatou o pedido e determinou a interrupção do direcionamento. Na decisão, o juiz Mauricio Habice cita que o mesmo processo foi realizado no ano passado e resultou em excesso de macrófitas ao longo do rio, inclusive no local de captação de água em Americana.

Além disso, foi apontado que o Rio Piracicaba tem ritmo lento, favorecendo a formação das plantas aquáticas.

Os aguapés podem levar à mortandade de peixes e afetar a qualidade da água, usada para abastecimento nas cidades de Americana e Piracicaba.

Por fim, o juiz definiu que a Cetesb e a CPFL deverão estudar uma opção para realizar a remoção das macrófitas na represa e fazer a destinação ambientalmente adequada.

Para Ivan Carneiro Castanheiro, promotor do Gaema (Grupo de Atuação Especial de Defesa do Meio Ambiente), órgão do MP-SP, a decisão foi “acertada e oportuna, em razão dos riscos de degradação da qualidade da água.”

O Semae (Serviço Municipal de Água e Esgoto), da Prefeitura de Piracicaba, disse que desde o início do vertimento tem realizado testes diários na qualidade da água. Nenhuma alteração foi detectada nesse período.