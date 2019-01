Justiça manda soltar jovem preso com metralhadora

O juiz André Carlos de Oliveira, da 1ª Vara Criminal de Americana, determinou nesta segunda-feira (21) a libertação do autônomo de 21 anos, preso em flagrante no último dia 16 com uma submetralhadora no bairro Parque da Liberdade.

Foto: Polícia Militar/Divulgação

Ao jovem foram aplicadas as chamadas “medidas cautelares diversas da prisão”, como o comparecimento mensal ao Fórum e o recolhimento noturno. Também foi fixada uma fiança, no valor de 10 salários mínimos (R$ 9.980).

O Ministério Público havia pedido que ele ficasse em prisão preventiva (sem prazo para expirar), mas o juiz entendeu que o crime pelo qual ele foi denunciado “não foi cometido com violência ou grave ameaça”.

Advogado do jovem, William Oliveira disse que as questões relacionadas à arma apreendida serão esclarecidas em momento oportuno. “Ele trabalha, reside na cidade, não tem antecedentes, podendo, portanto, responder ao processo em liberdade”, defendeu.