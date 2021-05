Justiça manda exonerar filho de Chico Sardelli de cargo na prefeitura

Prefeito teria defendido a permanência do filho (foto) no cargo alegando que trata-se de um cargo de “agente político” - Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

A Justiça de Americana determinou, na última sexta-feira (21), a exoneração do filho do prefeito Chico Sardelli (PV), Franco Ravera Sardelli, do cargo de Chefe do Gabinete. O pedido, ajuizado pelo Ministério Público, tem como base uma decisão judicial de 2007, em ação movida contra a administração municipal por conta de nomeações feitas à época.

O inquérito solicitando a exoneração do filho do prefeito é de autoria do promotor de Justiça Sérgio Claro Buonamici. Na ação, ele diz que em 2007, o município foi condenado “a se abster de proceder a qualquer forma de provimento de cargos em comissão mediante a nomeação de cônjuges, companheiros ou parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, do prefeito municipal, do vice-prefeito, dos secretários municipais e vereadores do município de Americana, sob pena de multa diária de um mil reais, na hipótese de descumprimento”.

Na ação, o promotor argumenta ainda que, após a nomeação de Franco Sardelli, encaminhou um ofício para a prefeitura, alertando sobre o descumprimento da decisão. Em resposta, o prefeito teria defendido a permanência do filho no cargo alegando que trata-se de um cargo de “agente político” e não “comissionado”, e que isso não seria vedado pela Constituição Federal.

Em seu pedido à Justiça, o promotor solicita a intimação da prefeitura para que cumpra a decisão de 2007 e, desta forma, exonere o Chefe de Gabinete, sob pena de multa de R$ 1 mil por dia de descumprimento e eventual responsabilização de Chico Sardelli por desobediência.

A juíza Roberta Virginio dos Santos, da 4ª Vara Cível de Americana, acatou o pedido do Ministério Público e deu prazo de cinco dias, contados a partir da data de notificação, para a prefeitura exonerar Franco, sob pena de multa diária de R$ 1 mil em caso de descumprimento.

OUTRO LADO – A Prefeitura de Americana informou via assessoria que ainda não foi notificada a respeito do assunto e assim que tomar ciência tomará as medidas que entender como cabíveis.