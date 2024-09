Justiça manda bloquear número de WhatsApp após disparo de mensagens em nome de Maria Giovana

A Justiça Eleitoral de Americana determinou o bloqueio imediato de um número de WhatsApp que realizou disparo de mensagens em massa em nome da candidata a prefeita Maria Giovana (PDT). A decisão saiu no último sábado (7), após ação movida pela coligação do prefeito e candidato à reeleição Chico Sardelli (PL).

O número em questão (+55 19 99111-5143) disparou mensagens com um link para acesso a um grupo intitulado “Apoiadores com Maria Giovana.”

Maria Giovana, na convenção que confirmou sua candidatura – Foto: Reprodução/Instagram

A decisão judicial cita que, segundo a coligação de Chico, “há o uso indevido de banco de dados, já que não houve autorização para a utilização dos dados pessoais daqueles que recebem a mensagem, além do que eles não se cadastraram em nenhum canal para receber informações da candidata”.

A coligação entrou com um pedido de liminar – determinação com efeito imediato – para que que o número fosse suspenso e Maria Giovana parasse com o disparo em massa. Também pediu para a candidata ser condenada por propaganda irregular, com aplicação de multa.

📲 Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Irregular

O juiz Fabio Rodrigues Fazuoli identificou “fortes indícios de propaganda irregular” e determinou que o WhatsApp, no prazo de 24 horas, bloqueasse o envio de mensagens, seja em grupo ou individualmente, por esse número de telefone.

As mensagens chegaram, inclusive, para jornalistas do LIBERAL, com os seguintes dizeres: “Olá, pessoal! Tudo bem? Aqui é a Maria Giovana! Estou criando um grupo especial para todos vocês que estão comigo nessa caminhada como candidata a prefeita de Americana. Neste grupo, vou compartilhar todas as atualizações, agendas, eventos e oportunidades, para que possamos construir juntos a cidade que tanto queremos.”

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região!

Existe também um pedido para que a pessoa siga a candidata no Instagram. “Se você acredita que Americana merece mais, vem comigo! Vamos transformar nossa cidade. Conto com você”, complementa.

A reportagem tentou contato com esse número nesta segunda-feira, mas as ligações caem na caixa postal e as mensagens não chegam ao destinatário.

O LIBERAL questionou a assessoria de imprensa de Maria Giovana sobre a decisão judicial, mas não obteve resposta.