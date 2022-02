Justiça manda acusados por morte de motoboy em Americana a júri popular

Marco Roberto Bernardo Leite foi assassinado no mês de maio de 2021, aos 52 anos, em crime que teria sido planejado pela esposa

A Justiça de Americana mandou a júri popular os três acusados de envolvimento no assassinato do motoboy Marco Roberto Bernardo Leite, que morreu esfaqueado em maio de 2021, no Parque Novo Mundo, aos 52 anos. A decisão foi publicada pelo juiz Wendell Lopes Barbosa de Souza na semana passada. Ainda não há data para o julgamento.

William Ricardo Pereira Simeão é acusado de ter cometido o cirme – Foto: DIG de Americana / Divulgação

O homicídio teria sido cometido por William Ricardo Pereira Simeão, de 33 anos, que confessou a autoria em interrogatório, conforme consta no processo.

Ele era amante da esposa de Marco, Fátima Roberta Galo Leite, de 51 anos, de acordo com a acusação. A mulher teria planejado o crime com William, para que pudesse se apossar dos bens do marido e receber os benefícios previdenciários dele, segundo a denúncia. Ela nega.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

O outro acusado é Adriano Willian dos Santos, de 30 anos, que teria ajudado William a invadir a casa da vítima. Em depoimento, ele alegou que o homem havia lhe dito que iria apenas cometer um furto e que, portanto, não sabia do plano homicida. Todos eles estão presos.

O advogado de Adriano, Renan Nogueira Farah, entrou com um recurso nesta segunda-feira para que seu cliente não seja julgado por homicídio.

Para a defesa, o acusado deveria ser absolvido ou responder por tentativa de furto, o que não seria de competência do Tribunal do Júri. “As pessoas têm de ser punidas por aquilo que fizeram ou pelo que queriam participar”, declarou.

Advogado de William, Helton Alanderson Viana disse que vai expor todos os fatos no tribunal “para a sociedade decidir sobre a situação”.

O LIBERAL não conseguiu contato com a defesa de Fátima.