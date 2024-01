Justiça manda a júri popular mulher que matou o namorado em Americana

Uma decisão da Justiça mandou para júri popular, em Americana, uma mulher de 29 anos acusada de matar o namorado. O caso ocorreu em maio de 2022, no bairro São Manoel. Ainda não há data para o julgamento da namorada, que alega legítima defesa.

O coletor de materiais recicláveis Sidnei Saura, de 52 anos, foi assassinado a facadas. Ouvida pela Polícia Civil, a namorada admitiu que atingiu o homem com um golpe de faca, mas não teria tido a intenção de matá-lo.

Para a Justiça, a mulher negou o homicídio. Disse que não namorava com a vítima e que todas as relações sexuais que manteve com ele foram forçadas. No dia da morte, entretanto, ela teria recusado manter relações com o homem, foi agredida e teria se defendido como uma faca. O casal também teria bebido e usado drogas.

A mulher disse ter deixado o local após o caso, mas voltou para pedir desculpas, quando encontrou o corpo e acionou a Polícia Militar.

“O ponto de divergência com relação à imputação que pesa contra ela é a intenção de matar ou de se defender da vítima”, ponderou o juiz Wendell Lopes Barbosa de Souza, titular da Vara do Júri de Americana, na chamada sentença de pronúncia, que determinou o júri. A legislação brasileira prevê que em casos de legítima defesa não existe crime.

A decisão sobre o júri popular foi dada no último dia 18. A mulher, que continuará respondendo em liberdade, é acusada do crime de homicídio por motivo fútil.

A advogada Elisete Ferreira, que representa a namorada, ressaltou que o caso se trata de legítima defesa. “Confiamos no devido processo legal para esclarecer os fatos”, comentou.

Colaborou Paula Nacasaki