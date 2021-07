Justiça legitima eleição de 2017 para Sindicato dos Servidores de Americana

Ação discutia vínculo do servidor Toninho Forti e se ele poderia ter disputado as eleições do sindicato

Depois de uma disputa de quase quatro anos na Justiça, o TRT (Tribunal Regional do Trabalho) da 15ª Região reconheceu o vínculo funcional do servidor Antônio Adilson Bassan Forti, o Toninho Forti, com a Câmara Municipal. Essa decisão garante a legitimidade das eleições de 2017 para o SSPMA (Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Americana), quando Toninho foi eleito presidente.

Em 2018, em primeira instância, a 1ª Vara do Trabalho de Americana determinou que o presidente, então considerado funcionário comissionado sem estabilidade, não poderia assumir o cargo. Por isso, essas eleições seriam consideradas nulas, com nova votação num prazo de 180 dias, o que motivou recurso da chapa vencedora.

A decisão da 1ª Vara foi motivada por ação civil pública impetrada por 30 servidores efetivos, os quais apontavam que, por não ter estabilidade, conforme previsto no estatuto do sindicato, Toninho não poderia concorrer a um cargo de representante dos funcionários públicos municipais.

Já os desembargadores do TRT acolheram o voto da juíza relatora Regiane Ceília Lizi, que seguiu manifestação do MPT (Ministério Público do Trabalho) pelo reconhecimento da validade do processo eleitoral sindical, tornando-se improcedente a ação.

Assim como parecer do MPT, a relatora aponta que Toninho Forti é integrante do serviço público municipal desde 1983. E apesar das interrupções do exercício entre 1983 e 1988, o que afastaria a estabilidade, conforme previsto no artigo 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, ela destaca que “é evidente que o vínculo não pode ser considerado precário”.

Para o advogado que representa o sindicato e também Toninho Forti, Antonio Duarte Junior, a decisão, na verdade, só confirma o que o Tribunal, no mandado de segurança, já tinha afirmado, que ele não ocupa cargo de confiança.

“O cargo dele fica no que se chama de buraco negro, não tem a efetividade, a estabilidade da Constituição, mas ele tem a estabilidade da ocupação do cargo pelo período anterior. Mais importante que isso. Ele não ocupava cargo de confiança ou cargo comissionado enquanto dirigente sindical. Ele se afastou de qualquer cargo desse tipo antes. Felizmente, o Tribunal reverteu a decisão daqui”, comemorou.

Representante dos servidores que impetraram com a ação, o advogado Aílton Sabino, disse “que os autores estão analisando a propositura do recurso sobre a decisão ao TST”.