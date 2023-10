A Justiça de Americana julgou improcedente uma ação movida pelo vereador e médico Dr. Daniel (PDT) contra a prefeitura.

A ação havia sido ajuizada em junho de 2022, quando o vereador apontou irregularidades em seu contrato de trabalho e atribuiu o valor de R$ 286 mil à causa.

Dr. Daniel atribuiu valor de R$ 286 mil à causa – Foto: Câmara de Americana / Divulgação

O parlamentar alegou que foi demitido de forma arbitrária e que o processo administrativo que fundamentou sua demissão continha vícios.

Em sua defesa, a prefeitura negou as irregularidades e sustentou que a demissão foi aplicada de forma correta.

O médico, que era servidor concursado, foi exonerado pela Prefeitura de Americana em junho de 2022, após uma sindicância apontar ocorrência de agressão verbal e física ao então presidente da Fusame (Fundação de Saúde de Americana), Douglas Magalhães Ferreira.

O conflito entre o vereador e o ex-presidente da Fusame ocorreu em janeiro do mesmo ano, no Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi.

Vídeos do incidente circularam nas redes sociais, registrando ameaças de agressões. O caso chegou à polícia, resultando no registro de boletim de ocorrência.

O juiz Fabio Camera Capone, da 1ª Vara do Trabalho de Americana, destacou que os membros da comissão processante foram nomeados de acordo com a legislação vigente e que a conduta do vereador foi devidamente descrita e tipificada no processo administrativo.

Veracidade das filmagens

O magistrado também ressaltou que foram as evidências, incluindo o pedido do MP (Ministério Público) de medidas protetivas em favor de Douglas e os boletins de ocorrência, que corroboraram a veracidade das filmagens e dos relatos de testemunhas ouvidas pela comissão.

Capone concluiu que as agressões ocorreram no local de trabalho do autor, o Hospital Municipal, e foram dirigidas ao então presidente da Fusame, responsável pela gestão da unidade de saúde. Portanto, considerou a conduta do vereador censurável e sem justificação.

O vereador disse ao LIBERAL que pretende recorrer da decisão.