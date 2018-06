Justiça intima motorista e VCA a pagarem indenização para filho de cobrador

A Justiça de Americana mandou intimar a VCA (Viação Cidade Americana) e o ex-motorista Alonso de Carvalho para que paguem, em 15 dias, uma indenização de R$ 100,4 mil ao filho do cobrador do ônibus arrastado por um trem em setembro de 2010, na passagem de nível da Rua Carioba. Na ocasião, dez pessoas morreram, entre elas o cobrador Domingos Lustre.

Na esfera criminal, o então motorista Alonso de Carvalho já foi condenado em 2015 a quatro anos e seis meses de prisão, convertidos em serviços comunitários. O Judiciário entendeu que ele atravessou a linha férrea quando o sinal sonoro já havia apitado, alertando que o trem estava chegando. Em 2015, o motorista disse ao LIBERAL que não errou. Foto: Arquivo / O Liberal

A decisão desta terça-feira é referente a um processo de indenização por danos morais movido em 2013 por Paulo César Lima Lustre, de 33 anos, filho único de Domingos Lustre, que trabalhava com Alonso no ônibus 141 da VCA. O último recurso neste processo havia sido negado em janeiro deste ano pelo TJ (Tribunal de Justiça). O valor da indenização havia sido fixado em R$ 60 mil – os R$ 100,4 mil incluem os juros e os honorários advocatícios.

Na decisão desta terça-feira, a juíza Fabiana Calil Canfour de Almeida determinou o pagamento sob pena de expedição de mandado de penhora de bens. O não pagamento no prazo irá acarretar multa de 10% do valor. “Eu sei que a VCA realmente quebrou. Até onde sei se eles não pagarem a gente tem de recorrer em cima dos bens que eles possuem”, afirma Paulo César Lima Lustre, de 33 anos, filho de Domingos.

Lustre refere-se à situação financeira da VCA, impedida pela prefeitura de atuar no transporte urbano desde o ano passado. Aproximadamente 180 funcionários demitidos tentam na Justiça receber os valores das verbas rescisórias – inclusive, ônibus da empresa já foram apreendidos.

O filho do cobrador vive em Bridgeport, no Estado de Connecticut, nos Estados Unidos, onde já morava na época do acidente – e por isso, sequer conseguiu estar no enterro do pai. “E a minha justiça é esta, através do dinheiro. Nada que vá trazer a vida dele de volta, mas alguém tem de pagar pelo erro que cometeu”, diz Lustre.

André Nardini Roland, advogado da VCA e de Alonso, disse que ainda não teve conhecimento oficial da decisão e que só iria se comunicar com a empresa e com Alonso após a publicação da sentença. Já houve outras condenações a empresa em processos semelhantes.