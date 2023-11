Justiça homologa acordo em que fundador da B&G renuncia aos bens apreendidos

A 2ª Vara de Santa Fé do Sul homologou o acordo feito entre o MP-SP (Ministério Público do Estado de São Paulo) e Eduardo Bercelli, fundador da B&G Cred, que se envolveu num esquema de pirâmide financeira e tinha uma filial em Americana. No documento, ele renuncia a todos os bens apreendidos e sequestrados pela Justiça.

Eduardo também reconhece a procedência da ação movida pelo MP. Consequentemente, o processo referente a ele fica extinto. As partes firmaram o acordo em agosto do ano passado, mas a homologação saiu apenas no último dia 25.

B&G Cred tinha filial em Americana, na Avenida Brasil – Foto: Marcelo Rocha/Liberal

Os bens apreendidos e sequestrados servirão para ressarcimento dos prejuízos sofridos pelas vítimas. No entanto, ainda há uma indefinição quanto ao procedimento que será adotado para a realização dos pagamentos.

A lista de bens inclui imóveis como sítio, fazenda, residência e terreno, além de uma aeronave, seis embarcações e aproximadamente 20 veículos, de acordo com Pedro Enos Martins de Oliveira Guimarães, promotor responsável pelo caso.

Segundo ele, praticamente tudo já está vendido. Faltam apenas um terreno e um prédio, que estão em processo de venda; uma embarcação, que foi descoberta após a operação realizada em 2021; e um veículo. “A própria defesa do Eduardo está ajudando a vender”, disse o promotor.

Guimarães apontou que ainda falta apurar todos os valores já obtidos, assim como o valor total de avaliação dos bens apreendidos. “O valor que está na conta judicial hoje é um valor que não representa o valor real, porque tem muita parcela para entrar ainda.”

Procurada pela reportagem, a defesa de Eduardo optou por não se manifestar sobre o acordo.

Esquema

O esquema de pirâmide financeira veio à tona em 11 de novembro de 2021, quando quatro pessoas foram presas durante operação realizada pela Polícia Federal, entre elas Eduardo, que atualmente está solto.

De acordo com a investigação, a B&G Cred captava investimentos com a promessa de devolvê-los com juros de ao menos 5% por mês aos investidores. Os pagamentos aos clientes, no entanto, eram feitos com o dinheiro de outros investidores, e não dos juros, segundo as apurações.

Cinco dias depois da operação, a Justiça determinou o bloqueio de R$ 75 milhões em bens de empresas e sócios ligados à empresa, após pedido feito pela Promotoria de Santa Fé do Sul.

Paralelamente ao processo civil, Eduardo também responde a uma ação penal, na qual o MP pede para a 3ª Vara de Santa Fé do Sul condená-lo a três anos e 11 meses em regime aberto. A pena foi estabelecida em acordo de colaboração premiada.