Justiça garante armas a guardas municipais de Americana

A Justiça de Americana deu autorização para que 101 guardas municipais com portes vencidos possam carregar as armas da corporação sem correr risco de prisão. Destes, 69 trabalham diretamente no patrulhamento, e teriam de deixar as ruas se não fosse o habeas corpus concedido ontem, por meio de liminar, pelo juiz Eugênio Augusto Clementi Junior.

Os outros 32 patrulheiros não atuam nas ruas. Trabalham em funções administrativas ou estão cedidos a outros setores, afastados ou em férias. No total, a Gama (Guarda Municipal de Americana) tem 313 patrulheiros atualmente.

O assessor jurídico da corporação, Rodrigo Fonseca, afirmou que os guardas já receberam salvos-condutos na troca de turno de ontem, às 18 horas. Os patrulheiros devem carregar o documento, que lhes dá o direito de carregar a arma mesmo sem o novo porte.

No pedido de habeas corpus, Fonseca argumentou à justiça que os guardas cumpriram todas as etapas para renovação e estão aptos para obter o porte. A nova licença só não foi emitida ainda por questões administrativas ligadas à troca de comando na PF (Polícia Federal), de acordo com o assessor. O pedido de renovação foi feito em 12 de fevereiro.

“Geralmente eles expediam um mês depois que a gente realizava o protocolo”, afirmou Fonseca.

JUSTIFICATIVA. O advogado também justificou, no pedido apresentado à justiça, a importância de os guardas estarem armados, já que a corporação desempenha, de fato, papel de polícia.

Em sua decisão, o juiz concedeu o habeas corpus para que os guardas possam portar as armas sem qualquer “restrição à liberdade de locomoção”. Clementi Junior levou em conta o periculum in mora (perigo da demora) da decisão judicial, já que os guardas desempenham papel, de fato, de policiamento, e nas palavras do magistrado, “com eficiência.”

Segundo a assessoria de imprensa da prefeitura, a PF (Polícia Federal) ainda não deu novas informações sobre a renovação do porte.